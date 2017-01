Nouvelles d’Oran

Réagissez

Déficit en infrastructures scolaires à Aïn El Turck

Les années scolaires se suivent et se ressemblent à Aïn El Turck, avec des problèmes récurrents qui empoisonnent la vie de milliers d’enfants scolarisés, tous paliers confondus, confrontés qu’ils sont au problème du transport et de l’éloignement, sans parler de la surcharge des classes.

Selon un constat établi par les différentes commissions de l’APW chargées du volet éducatif, le déficit criant en infrastructures scolaires se pose de manière drastique dans cette commune qui compte, en tout et pour tout, 3 CEM et 2 lycées pour une population qui avoisine les 100 000 habitants. Ce déficit est principalement visible au chef-lieu, en raison de la démographie galopante. Si le cycle primaire souffre moins de cette défaillance, avec un nombre équilibré d’écoles primaires, le problème se pose au niveau des cycles moyen et secondaire, avec une population scolarisée de plus en plus importante. La localité la plus touchée par ce problème est Cap Falcon, où était programmée la réalisation d’un CEM, pourtant inscrit et budgétisé, mais qui n’a pas encore vu le jour. Un état de fait qui oblige les élèves de cette localité distante de 3 kilomètres de Aïn El Turk, de se rendre au chef-lieu avec toutes les conséquences que cela engendre en termes de dépenses quotidiennes et de sécurité. Le cas se pose également pour les enfants du quartier Mohamed Ghriss, où, là aussi, le projet d’un CEM a été déprogrammé pour des raisons non déterminées. K. B.



Des quartiers seront aménagés à Bir El Djir et à Bouamma

Plusieurs opérations d’aménagement urbain ont été retenues pour les différentes localités et cités relevant de la commune de Bir El Djir et du secteur urbain de Bouamama, dans la commune d’Oran, a indiqué le directeur de l’urbanisme.

Le même responsable a affirmé que ces projets seront lancés au cours de ce trimestre. Les cahiers de charges sont cours d’élaboration.

Des opérations de réhabilitation de la voirie, d’installation de réseaux et de réhabilitation des trottoirs seront effectuées. Pour le secteur urbain de Bouamama, une enveloppe de 30 milliards de centimes a été débloquée. Ce programme va toucher plusieurs cités, à l’instar de haï Rocher.

En ce qui concerne la commune de Bir El Djir, 15 milliards de centimes seront consacrés pour la concrétisation des opérations d’amélioration urbaine au niveau des coopératives 18, 19, le boulevard des 30 mètres et Millenium, entre autres. N. H.



Découvertes macabres à Arzew et aux Amandiers

Un homme de 56 ans a été découvert, la nuit de vendredi à samedi, sans vie, dans une maison du quartier Zabana, à Arzew. Ce dernier, qui avait pour initiales H. R., ne présentait aucune trace de violence ou de décomposition. La dépouille a été déposée à la morgue et une enquête a été ouverte.

Un autre cadavre de sexe masculin a été découvert gisant sur la chaussée, le même jour au quartier les Amandiers.

Selon la Protection civile, il s’agit du dénommé S. M. âgé de 70 ans. Son cadavre ne portait aucune trace de violence ou de décomposition.

La dépouille a été déposée à la morgue et une enquête de police a été ouverte. Z. S.