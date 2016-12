Nouvelles d’Oran

Réagissez

23 véhicules volés récupérés



Pas moins de 23 voitures volées ont été récupérées, ces derniers mois, par la police, et 7 réseaux spécialisés dans le vol et le trafic de véhicules sont tombés dans les filets des enquêteurs, a indiqué, hier, le responsable de la police judiciaire de la sûreté d’Oran. Les voitures étaient volées au niveau national, pour être par la suite «maquillées» et revendues à travers l’ensemble du pays. 40 personnes impliquées, dont certaines se sont spécialisées dans la falsification des numéros de châssis et des plaques d’immatriculation, ont été arrêtées. Un des véhicules récupérés a été volé à l’étranger et fait l’objet d’une enquête par Interpol. Les policiers ont procédé à des extensions de compétence pour arrêter les auteurs et récupérer ces voitures. F. A.



Deux armes à feu saisies



Deux armes à feu, près de 4 kg de résine de cannabis, des armes blanches et 12 millions de centimes ont été récupérés, ces jours-ci, suite au démantèlement de 3 bandes de malfaiteurs, qui activaient dans des quartiers périphériques d’Oran. C’est ce qu’a indiqué, hier, le chef de la sûreté de wilaya lors d’un point de presse. Ces bandes semaient la terreur et leur arrestation a été un soulagement pour la population, apprend-on. Depuis le début de l’année, quelque 450 individus recherchés ont été arrêtés et écroués pour différents chefs d’inculpation. La sûreté d’Oran a saisi, durant ce mois, 177 kg de kif traité, 5622 comprimés de psychotropes et 34 g de cocaïne. Depuis le début de l’année, plus de 21 quintaux de kif et 1,5 kg de marijuana ont été saisis. Par ailleurs, pour un meilleur rapprochement police-citoyens, la couverture sécuritaire sera de 100% avec l’inauguration, avant la fin de l’année, de 5 nouvelles sûretés à El Hassi, Sidi El Bachir, Akid lotfi, Oued Tlélat et Gdyel, a annoncé le responsable. F. A.



Un enfant chute dans un puits



Un enfant de 6 ans, qui jouait dans la cour de leur maison, à la cité Houari Boumediene (commune de Boufatis), est tombé, hier, imprudemment dans un puits asséché d’une profondeur de 7 mètres. Avisés, les services de la Protection civile de la localité de Boufatis ont utilisé corde et échelle pour l’extirper de ce trou et, vu son état, l’ont transféré en urgence à l’EHU du 1er Novembre 1954.

Hadj sahraoui



Un septuagénaire découvert mort dans sa voiture



Le corps sans vie d’un septuagénaire a été découvert, avant-hier à 18h26, au quartier Médioni. Selon le communiqué de la Protection civile, la victime se trouvait dans son véhicule de marque Clio Classique, stationné dans un parc automobile. Le corps sans vie a été transféré à la morgue de l’EHU. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce décès. H. S.