Nouvelles d’Oran

Cinq blessés dans l’explosion de compteurs électriques à El Barki



Un départ de feu dans une installation de compteurs électriques, à la cité El Bahia (El Barki), a fait cinq blessés. Selon la Protection civile. Le sinistre s’est produit avant-hier vers 13 h. Cinq occupants de l’immeuble ont été blessés. Un jeune de 23 ans a été victime d’une fracture à la jambe, un autre âgé de 25 ans a perdu connaissance et enfin trois autres, dont deux femmes, ont souffert de difficultés respiratoires. Ils ont été admis au service des UMC du CHU d’Oran. On dénombre 14 compteurs endommagés, selon la même source.



Un cadavre découvert dans un parking à Oran



Un homme a été découvert mort, hier matin, à la cité 72 Logements, à haï El Yasmine. Selon la Protection civile, la victime, âgée de 58 ans, gisait sans vie sur la chaussée d’un parking.

Le corps du défunt ne présentait aucune trace de violence. La dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital 1er Novembre et une enquête a été ouverte.

20 ha de végétation ravagés par le feu à Madagh



Un important feu de forêt s’est déclenché, avant-hier après-midi, dans la forêt de Madagh, commune de Aïn El Kerma. Selon la Protection civile, les flammes ont ravagé 20 hectares de maquis et de broussailles lors de ce sinistre, le plus important signalé depuis la mise en place du dispositif de lutte contre les feux de forêt le 1er juin dernier. Les flammes se sont déclarées dans plusieurs foyers. D’importants moyens ont été mobilisés pour les maîtriser. Une quinzaine de véhicules de lutte contre les feux et près de 110 agents de la Protection civile étaient sur le terrain. L’opération a duré plus de 4 heures. Selon la Protection civile, «en cette période de sécheresse, les risques d’incendie sont grands». Zekri S.