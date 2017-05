Nouvelles d’Oran

Réagissez

Une nouvelle annexe administrative à haï Gourine

La commune d’Arzew a été renforcée par une nouvelle antenne communale située à haï Gourine et dont l’inauguration est prévue le 8 mai prochain, à l’occasion de la commémoration des massacres de 1945. Cette antenne vient répondre aux doléances de la population et vise à réduire la pression exercée au quotidien sur les guichets de l’état civil. Cette antenne est la cinquième que compte la commune d’Arzew, sachant qu’un projet de réalisation d’une nouvelle annexe est prévu à El Mohgoun. Ces projets, inscrits dans le cadre des PCD, ont pour but d’améliorer la prestation de service et à rapprocher les habitants de cette localité de 3000 âmes de l’annexe communale.

Cette décentralisation, jugée obligatoire, intervient, selon le maire, au moment où cette ville industrielle connaît une expansion urbanistique assez importante. Pour ce qui est de la commune d’Oran, un nouveau découpage administratif a été adopté et vise à augmenter le nombre de délégations communales, qui est passé de 12 à 18 secteurs urbains. F. A.



Un véhicule percuté par un train

Mardi dernier, à 16h15, le train de voyageurs reliant Arzew à Oran a percuté un véhicule de tourisme. La voiture de marque Renault a été entièrement détruite. Son conducteur, âgé de 38 ans, a été blessé au thorax et à la tête. Les éléments de la Protection civile, intervenus sur les lieux, lui ont prodigué les premiers soins et l’ont évacué en urgence au CHU Docteur Benzerdjeb d’Oran. H. S.



Deux ouvriers portugais font une chute de 5 mètres

Mardi dernier à 21h34, deux ouvriers d’origine portugaise, âgés de 35 et 54 ans, qui se trouvaient au 19e étage d’un bâtiment en construction, ont été percutés par un élévateur transportant du ciment.

Cette chute de 5 mètres leur provoqua de graves blessures à la tête et à l’épaule. Les éléments de la Protection civile les ont transférés en urgence à l’EHU 1er Novembre, après leur avoir prodigué les premiers soins. H. S.