Nouvelles d’Oran

Aïn El Turck : Un centre commercial à l’abandon squatté

L’éradication des bidonvilles à Aïn El Turck ne s’avère pas une simple affaire, car, dès qu’un foyer est éliminé, un autre resurgit . C’est le cas de l’ex-supermarché Azur Market, selon son ancienne appellation, situé en plein centre-ville, non loin de la place Vassas. En effet, après avoir subi, il y a quelques années, un incendie qui a ravagé les lieux, l’ex-supermarché est aujourd’hui habité par des dizaines de familles, dont les abris de fortune forment un gigantesque bidonville à l’intérieur. Un milieu où circulent la drogue, le vice et où se pratiquent les mauvaises mœurs, sans parler de la délinquance. Certains habitants de Aïn El Turck le qualifient de «ghetto», car les conditions de vie qui y règnent sont lamentables. Repris par le groupe Khaoudja, spécialisé dans le commerce, et ce, après une longue bataille judiciaire l’ayant opposé aux gérants de commerce, cet ancien centre commercial est à l’abandon suite à la mort du patron du groupe. Quelques jeunes commerçants occupent les magasins en façade pendant qu’à l’intérieur des familles entières sont installées. K. B.

Arzew : Le front de mer sera aménagé

Une opération de lifting du front de mer de la ville d’Arzew sera lancée incessamment, a indiqué le maire de cette commune. Le projet pour lequel une enveloppe de 11 milliards de centimes a été débloquée sur budget communal, prévoit l’aménagement d’espaces verts, la pose de pavés de premier choix le long de cette artère, l’installation de bancs et la réalisation de cinq kiosques. L’objectif est d’établir une promenade ininterrompue en front de mer et de relooker cette vitrine de la ville, notamment à quelques mois de la saison estivale, ajoute-t-on. Il s’agit aussi de respecter la valeur inestimable de ce patrimoine, un plus pour des dizaines de familles en quête d’espaces de détente. L’étude relative à la réalisation de ce projet de réaménagement urbain a été achevée et l’entreprise a été désignée, a fait savoir le maire. Les travaux seront lancés incessamment et le projet sera réceptionné avant la saison estivale. F. A.



Un jeune mortellement poignardé dans un hôtel à Arzew

Un jeune homme de 25 ans a été retrouvé sans vie, jeudi, dans un hôtel à Arzew, selon un communiqué de la protection civile d’Oran.

La victime, B. M. portait des traces de violence au dos. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital d’El Mohgoun pour autopsie. Une enquête a été ouverte. Zekri S

Hassi Bounif, : Un camion écrase un enfant

La localité de Kharrouba, relevant de la commune de Hassi Bounif, a été secouée, jeudi, par un terrible accident qui a coûté la vie à un enfant de 16 mois. Selon la protection civile, le nommé Zakaria a été mortellement écrasé par un camion de gros tonnage à haï Emir Khaled. La victime, qui jouait avec d’autres enfants dans la rue, n’avait pas été aperçue par le conducteur du camion de type Shacman et fut broyée sous les roues de ce mastodonte. Une enquête a été ouverte. Z. S.



Les falaises : Chute mortelle

Un jeune homme a fait, hier vers midi, une chute mortelle du haut des falaises à Oran, a-t-on constaté sur place. Les éléments de la protection civile, qui se sont rendus sur les lieux, ont transporté le corps de la victime à la morgue. Des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances du drame. R. O.