80 diplômés recrutés grâce à l’ANEM



L’Agence des compétences, créée par l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) d’Oran, a enregistré 80 placements de cadres à des postes d’emploi dans des entreprises nationales. C’est ce qu’a indiqué, hier, M. Kahloul, directeur de l’ANEM d’Oran. Depuis sa création au début de l’année 2016, cette agence a enregistré 286 demandes et reçu 135 offres de plusieurs entreprises publiques et privées. Deuxième du genre à l’échelle nationale, elle se charge de l’orientation des cadres dont l’expérience équivaut ou dépasse les 10 ans dans des postes qui sont en adéquation avec leur profil. Il s’agit principalement de cadres supérieurs. F. A.



Report du procès de l’ex-chef de daïra de Aïn El Turck



Le procès de l’ex-chef de daïra de Aïn El Turck, Oufroukh Hocine, accusé dans une affaire d’insultes et de menaces suite à une plainte déposée par un citoyen de Bousfer, B.B., gérant de parking de son état, a eu lieu, hier, devant le tribunal correctionnel de Aïn El Turck. Ce procès, auquel ont été convoqués deux élus, l’un de l’APC de Bousfer, l’autre de Mers El Kébir, ainsi que l’ancien chauffeur de la daïra en qualité de témoins, a été reporté au 14 décembre pour «obligation professionnelle» de l’ex- chef de daïra, qui assure actuellement les mêmes fonctions à Tamanrasset. Selon les faits cités dans le rapport d’accusation, une altercation verbale est survenue, en juin 2016, entre M. Oufroukh et le citoyen à l’intérieur de l’APC de Bousfer, à propos de la gestion d’un parking. Selon le plaignant, il aurait été victime de propos violents et insultants de la part de l’ex-chef de daïra. Karim Bennacef



La villa du défunt Ahmed Wahby cambriolée



Un cambriolage a été commis dans le domicile du chantre de la musique oranaise, le défunt Ahmed Wahby, sis rue de la Gaieté à Paradis-Plage (Aïn El Turck). La nouvelle a ému la population de cette station balnéaire, particulièrement les voisins du défunt, qui avaient une affection particulière pour le chanteur et pour les lieux chargés de souvenirs, disent-ils. Selon la fille d’Ahmed Wahby, résidente en France, qui a constaté le cambriolage, la villa de ses parents a été complètement mise à sac, tous les effets personnels de la famille et de son père, notamment de vieux enregistrements musicaux, des notes de musique, ses cahiers intimes, ainsi que des objets familiaux ont disparu. En fait, rien n’a subsisté, ni les meubles ni les produits électroménagers. Inconsolable, la fille aînée du défunt, ne pouvait cacher son chagrin. «Tous les objets et souvenirs qui nous rattachaient à notre père ont été volés», dit-elle en sanglots. La sûreté de daïra de Aïn El Turck a ouvert une enquête suite à la plainte de cette dernière. K. B.



34 agences immobilières exercent dans l’informel



Quelque 800 agences immobilières réparties à travers les 48 wilayas, dont 34 dans la wilaya d’Oran, exercent dans l’informel, sans agrément et parfois même sans siège ni adresse…dans l’anonymat ! C’est ce qu’a annoncé la présidente de la Fédération nationale des agences immobilières (FNAI) lors de son passage à Oran, où elle a présidé la cérémonie d’installation des membres du bureau de wilaya de la FNAI, au niveau du siège de la coordination régionale de l’UGCCA. Lors de son intervention, après avoir abordé les problèmes que rencontrent les citoyens lors des transactions immobilières, parfois avec des agences exerçant dans l’informel, elle a invité les gestionnaires qui exercent au noir à se rapprocher du département ministériel pour régulariser leur situation. Sur ce plan, elle lance un appel à tout citoyen intéressé par une transaction immobilière de consulter impérativement la liste nominative avec les honoraires des agences sur le site web du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, afin d’éviter tout problème et de traîner devant les tribunaux. Pour ce qui est de l’installation des membres du bureau, opération qui s’inscrit dans les recommandations du dernier congrès de la FNAI tenu en mai dernier, il est composé de 5 membres et présidé par Soufi Mohamed qui a été réélu pour un nouveau mandat. T. K.