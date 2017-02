Nouvelles d’Oran

Réagissez

200 logements sociaux à Hassi Mefsoukh : La liste des bénéficiaires bientôt établie

La liste des bénéficiaires du programme des 200 logements de Hassi Mefsoukh sera établie une fois que le taux d’avancement des travaux dépassera les 80%, a-t-on appris, hier, à la mairie de cette localité. Actuellement, le projet est à 80%, a-t-il ajouté. Une commission sera installée pour étudier les dossiers des demandeurs de logements sociaux et ficeler par conséquent la liste des bénéficiaires après une enquête approfondie. Ce quota vient s’ajouter à celui des 120 logements sociaux distribués en 2013 et au projet des 100 autres unités de type public locatif distribués en 2015. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire retenu au profit de cette localité, a indiqué le maire. Avec quelque 2000 demandes en instance, l’APC ne peut faire face aux besoins exprimés, qui dépassent largement l’offre. En 2016, la wilaya d’Oran a poursuivi ses programmes sur la même lancée que celle des années 2014 et 2015. Ces opérations ont permis de récupérer des terrains situés dans les zones périphériques et au cœur de la ville. Près de 21 000 logements sociaux seront réceptionnés cette année, selon les services de l’OPGI. F. A.



5e édition du Salon du mariage Mabrouk

Le Centre des onventions d’Oran accueille, du 8 au 14 février, la 5e édition du Salon du mariage. Mabrouk est un événement très attendu par la gent féminine, qui, durant six jours, découvre les nouveautés sur les trousseaux de mariage. Un événement incontournable, qui permettra d’avoir en un tour de main une vue d’ensemble sur les préparatifs du mariage. Selon la fiche de présentation du Salon, les exposants se regroupent sous 3 thèmes principaux ; à savoir le trousseau des mariés (habillement homme et femme, moderne et traditionnel, accessoires et bijoux, beauté et bien-être, la cérémonie du mariage (salles de fêtes, hôtels, animations, décors, traiteurs, confiseries, produits agroalimentaires, agences de voyages, etc.), la vie à deux (meubles, électroménager, vaisselle, linge de maison, cadeaux de mariage, etc.). Les futurs mariés auront ainsi tout le loisir de trouver ce qu’ils cherchent et de planifier le jour J sans trop de difficultés.

Cet événement comporte une exposition riche en couleurs et en senteurs et un programme d’animation varié. Cet événement s’inscrit également dans le divertissement du grand public puisqu’il offre un programme d’animation très varié (spectacles de musique et de danse, humour, défilés de mode moderne et traditionnelle, tombola, etc.) qui s’inspire de la culture des quatre coins du pays, ajoutent les organisateurs. N. H.



Tourisme : L’édition Siaha 2017 à partir du 23 février au CCO

Sous le slogan «Le Salon qui mérite le voyage», le Salon international Siaha 2017, consacré au tourisme, organisé par Astra communication, entame, du 23 au 25 février, sa 8e édition. Tant attendu par les professionnels pour des opportunités d’affaires, ainsi que par le grand public en prévision des vacances de la saison estivale, cette manifestation aura lieu au Centre des conventions d’Oran (CCO), où quelque 150 exposants versés dans le secteur du tourisme et du transport prendront part.

Une nouveauté cette année indiquent les organisateurs, c’est la tenue d’un pavillon qui sera entièrement dédié à la santé pour les cures de bien-être, de thalassothérapie, mais encore de l’esthétique et la remise en forme. T. K.



Marsat El Hadjadj : Un octogénaire fauché mortellement par une voiture

Un octogénaire est mort, avant-hier, près de l’échangeur de Marsat El Hadjadj, à la suite d’un accident de la circulation. Selon un communiqué de la Protection civile, la victime, M. A., a été percutée par une Dacia Logan.

Elle est décédée sur le coup suite à des blessures à la tête. Sa dépouille a été déposée à la morgue et une enquête a été ouverte. Z. S.



Un accident à Bousfer-plage fait un mort

Un accident de la circulation, survenu avant-hier vers minuit sur le CW84, a fait un mort. En effet, à Bousfer-plage, un camion est entré en collision avec une voiture. Le conducteur de la voiture, une 406 immatriculée à la wilaya de Tiaret, âgé de 37 ans, était déjà mort à l’arrivée des pompiers. Il avait une grave blessure au thorax. Sa dépouille a été déposée à la morgue et une enquête a été ouverte. Notons que l’automobiliste avait percuté le camion par l’arrière. Z. S.