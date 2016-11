Nouvelles d’Oran

Réagissez

Des animations pour les enfants

Des ateliers et des séances d’animation artistiques et culturelles au profit des enfants ont été organisés jusqu’au 5 novembre par la direction de la salle de cinéma El Murdjadjo (Ex- Balzac). Ce programme culturel, mis sur pied avec le concours de jeunes artistes et des étudiants, a drainé pour sa première journée de lundi (31 octobre) plus d’une centaine d’enfants en compagnie de leurs parents, qui se sont initiés à la décoration, au maquillage, au dessin et autres activités éducatives. En plus de ces ateliers et séances d’animation, des projections de dessins animés et de courts métrages d’horreur ont été projetés à raison de 4 séances par jour. T. K.



L’artiste-peintre Belmekki Mourad expose

La galerie d’art de l’association Civ-œil, au quartier Miramar, abrite, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 20 de ce mois, une exposition sous le thème «D’art Dbagh». Le vernissage aura lieu aujourd’hui à 17h en présence de l’artiste Belmekki Mourad, a-t-on appris du commissariat de l’exposition. Avec des techniques et des thèmes différents, les toiles de Mourad Belmekki puisent leur inspiration dans les signes arabo-berbères et des motifs empruntés à la tapisserie maghrébine traditionnelle. L’artiste puise son inspiration dans les références au terroir «Concept vernaculaire», «Fantasia», «Légende Dar Debbagh», auxquelles il a toujours recours et aux couleurs ocre pour recréer les teintes écrues des pigments utilisés dans la teinturerie traditionnelle. Licencié en arts plastiques, l’artiste a transité par une école de modélisme pour rejoindre le département des arts plastiques de Mostaganem en tant que professeur de peinture, avant de passer au CNED, l’Institut de Rouen, en France, puis il retourne à sa bibliothèque, la tapisserie et tout ce qu’elle représente, avant d’embrasser une carrière d’enseignant dans un lycée à Oran. Z. S.



Un boulevard sera aménagé à Gdyel

Une voie à double sens, reliant le nouveau pôle urbain de Gdyel à l’hôpital en cours de réalisation, sera créée au grand soulagement des riverains. Il s’agit, selon des sources communales, du boulevard des 30 mètres, un ouvrage doté de deux échangeurs et de tous les aménagements nécessaires. En effet, cette commune a connu de grandes opérations de relogement et, par conséquent, de grandes cités ont été réalisées pour faire face aux besoins exprimés. La réalisation de ce boulevard des 30 mètres offrira un nouveau cachet architectural à cette localité qui est en pleine expansion démographique et urbanistique. Le projet a été confié à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Notons que le nouveau pôle urbain abrite deux grandes cités qui sont les 1050 et les 1500 Logements sociaux, un programme initié dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire. F. A.



Découverte macabre

Le cadavre d’un homme âgé de 41 ans a été découvert, hier, à Bastié (Ibn Sina). Le corps de la malheureuse victime, selon le communiqué de la Protection civile, ne comportait aucune trace de violence et n’était pas en état de décomposition. Il a été transféré au CHUO Docteur Benzerdjeb. H. S.