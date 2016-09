Nouvelles d’Oran

Réagissez

- Ouverture de nouveaux établissements scolaires

Il est prévu, dès aujourd’hui, la réception de 6 groupes scolaires, 2 CEM et 3 lycées à Belgaïd, Canastel, Oued Tlélat et Gdyel. Pour Oued Tlélat, selon le chef de daïra, Boudali Lahouel, il est programmé la réception, durant cette première semaine de septembre, au niveau du pôle urbain des 3100 logements, d’un lycée de 800 places pédagogiques avec un internat et d’un groupe scolaire de 12 salles de classe.

La commune d’El Braya, quant à elle, vient de bénéficier d’un nouveau lycée de 1000 places à la cité des 328 Logements.

- Remise des clés aux 229 bénéficiaires de logements LPA

Une cérémonie de remise des clés à 229 bénéficiaires de logements LPA est programmée aujourd’hui en fin d’après-midi. Le programme a été piloté par l’Agence de gestion et de régulation foncière de la wilaya. La cérémonie aura lieu à haï El Yasmine, dans la daïra de Bir El Djir, et sera présidée par le wali d’Oran, a annoncé un communiqué de presse de la wilaya.

- Nouveaux horaires du train à destination de Maghnia

A partir de ce dimanche, de nouveaux horaires seront appliqués sur la ligne Maghnia-Oran, annonce la DRO de la SNTF. Des modifications ont été apportées sur les horaires de l’autorail assurant la desserte sur cette ligne de chemin de fer. Désormais le départ à partir de Maghnia est programmé à 4h45 et l’arrivée à Oran à 8h19 avec une correspondance à la gare de Oued Tlélat.

- Une association au chevet des handicapés

L’association oranaise Cœur ouvert Lalla, au titre de l’action de solidarité au profit des personnes handicapées, a offert un lot de fauteuils roulants. Une cérémonie de remise symbolique d’un premier don a eu lieu, jeudi, au niveau du secteur urbain El Makkari. D’autre part, au titre de l’action de solidarité et d’aide aux enfants malades cardiaques, l’association a organisé, samedi à partir de 9h, une opération de collecte de dons, place Sidi Senouci à Oran.

- La Grande poste rouvrira ses portes fin 2016

Oran RP, ou plus communément la Grande-Poste, fermée jusque-là pour travaux, ouvrira ses portes au public le 31 décembre. C’est ce qu’a affirmé le responsable du bureau d’études (BACO) chargé du suivi des travaux de réhabilitation et de restauration de cet édifice public. Des travaux effectués par la société algéro-italienne, la SARL Refit. Ainsi et selon ce responsable, la Grande-Poste conservera son aspect initial, avec cependant un nouveau look. L’ouverture de ce bureau de poste soulagera les autres agences, notamment celle d’El Moudjahid (ex- Miramar) dépassée par le nombre d’usagers que l’espace, par trop exigu, ne peut contenir.