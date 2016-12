Nouvelles d’Oran

Réagissez

Grogne des chauffeurs de taxi à Gdyel

Les chauffeurs de taxi assurant l’urbain à Gdyel sont montés au créneau, hier, pour dénoncer encore une fois le problème des exploitants de la société privée. Lors d’une rencontre tenue avec le président du bureau local de l’Organisation nationale des transporteurs algériens (ONTA) auxquels ils sont affiliés, les concernés ont rappelé que les chauffeurs de la société privée continuent à recourir au système de places, alors que la réglementation stipule clairement l’application du compteur. «Des promesses nous ont été faites mercredi pour remédier au problème, mais en vain», soulignent-ils. Le collectif menace d’observer dimanche un sit-in devant le siège de la direction des transports si aucune solution n’est apportée par les autorités locales. Ce conflit oppose, depuis près de deux ans, les chauffeurs de taxi, au nombre de 60, aux exploitants de la société privée. Cette anarchie a été dénoncée il y a deux ans et plusieurs mouvements de protestation ont été observés pour dénoncer cette concurrence. Des réunions ont été tenues avec les responsables locaux, notamment les services de la daïra, de l’APC, de la police et des mesures concrètes ont été initiées pour que la nouvelle société se conforme aux décisions prises, mais c’est en vain. F.A.



La formation à distance élargit son offre

Le Centre national de l’enseignement professionnel à distance (CNEPD), par le biais de sa direction régionale sise au quartier Delmonte (Oran), a, ces dernières années, élargi son cursus de formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes, qui compte une quarantaine de filières, par l’ouverture de nouvelles sections au profit des jeunes en quête d’emploi, surtout dans le secteur des transports. Selon le directeur régional, Kara Omar, ce programme vise à aider les jeunes sans-emploi afin de leur permettre de dénicher un poste en qualité de chauffeur de taxi ou de moniteur d’école de conduite, qui exige des attestations de qualification délivrées par le centre, après une enquête sur la personne concernée diligentée par le service de la sûreté de wilaya et la direction des transports, qui donne son aval. A cet effet, l’actuel centre d’Oran, créé en 1980, reçoit à lui seul plus de 10 000 demandes de formation par an. Ce centre n’arrive plus à répondre aux besoins en matière de formation, en raison de l’état des locaux. D’où la nécessité de réaliser une nouvelle structure. T. K.



Un gardien de nuit découvert mort

Un gardien de nuit exerçant dans une entreprise de travaux publics à Marsat El Hadjadj, daïra de Béthioua, a été découvert sans vie, avant-hier vers 7h45, à l’heure de la relève, a-t-on appris de la Protection civile.

La dépouille de la victime, âgée de 53 ans, a été déposée à la morgue de l’hôpital d’El Mohgoun (Arzew) pour autopsie. Une enquête a été ouverte. Z. S.



Un mort et des blessés dans un accident

Le brouillard qui s’est abattu sur la ville d’Oran et ses environs, hier matin, a fait un mort et plusieurs blessés.

D’après la Protection civile, un accident a eu lieu vers 7h sur la route qui mène de Gdyel et à Hassi Ben Okba, à cause de la mauvaise visibilité due à un épais brouillard. Une Mazda est entrée en collision avec un pick-up Toyota Hylux. Le conducteur du premier véhicule, K. A. T. âgé de 60 ans, est mort sur le coup des suites de ses blessures. Le second conducteur, âgé de 50 ans et répondant aux initiales de B. O. souffre de multiples blessures. La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête. Z. S.