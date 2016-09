Nouvelles d’Oran

Réagissez

- Les enfants manquent d’espaces de loisirs

Où ont passé leurs vacances la majorité des Oranais ? «J’ai passé une grande partie des vacances entre la plage et les jardins. Et quelques jours chez ma belle famille en Kabylie», dira Myra, mère de trois enfants. Pour cette enseignante, «le manque flagrant de structures de loisirs freine l’épanouissement des enfants. Je souhaite la création d’un minimum de structures de loisirs. J’ai un salaire moyen et je ne peux pas me permettre des vacances à l’étranger.

Oran n’a pas besoin uniquement de jardins. Elle a besoin de vrais espaces de jeux et de loisirs». Voici un témoignage d’un père de famille rencontré au parc d’attractions d’El Hamri : «Ici, il y a trop de monde. Il y a des chaînes interminables devant les manèges. Il y a une dizaine de petits manèges pour des milliers de personnes. C’est inconcevable», peste-t-il. Certains ont essayé d’investir dans ce créneau, mais leur nombre est très limité et n’ont pas eu de grands encouragements de la part des autorités.

C’est le cas d’un jeune investisseur qui a ouvert récemment une salle de cinéma 9D à la cité Akid Lotfi et qui souhaite agrandir son projet. «On a ramené d’autres équipements plus sophistiqués, mais par manque d’espace, on ne peut pas les exploiter», dira le responsable de cette salle, qui a ajouté qu’«en vue de faire une extension de la salle, on a déposé un dossier au niveau de la direction de l’industrie et on attend toujours la réponse».

Dans cette salle, les projections sont accompagnées d’effets spéciaux très proches de la réalité avec l’image correspondante sur l’écran. Le prix du billet est à 500 dinars, avec des tickets offerts et autres promotions. Un espace de projection de films, clips, jeux, projection pour enfants ouvert aussi le week-end.

- Ardis ouvre ses portes

Ardis Oran, deuxième hypermarché après celui d’Alger, mais aussi le deuxième hypermarché après LiperCity, a ouvert officiellement ses portes jeudi. Situé à haï El Yasmine 2, Ardis Oran s’étale sur 20 000 m² et offre une expérience inédite à tous les habitants des alentours, qui ont l’habitude faire leurs emplettes chez les épiceries ou les quelques supérettes du coin.

Pour preuve, la 1re journée a vu déferler un grand nombre de citoyens en mal de sortie dans cette partie est d’Oran, où presque tous les espaces libres et disponibles ont été bétonnés ou vont l’être. Ils étaient ainsi des centaines à faire le déplacement pour venir visiter Ardis Oran et apprécier la qualité des produits proposés ainsi que leurs prix. Très bien achalandé, Ardis Oran a été pensé dans l’esprit d’Ardis Alger et de Uno Mostaganem et Alger.

- Mort suspecte d’une jeune fille

Le quartier Point du jour a été, avant-hier, le théâtre d’une mort suspecte d’une jeune fille de 23 ans. Selon la Protection civile, la victime, dont l’identité n’a pas été établie, est tombée du troisième étage d’un immeuble peu après 15h. Souffrant de plusieurs fractures, elle décéda sur place. La dépouille a été déposée à la morgue pour autopsie et une enquête a été ouverte.