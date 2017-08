Nouvelles d’Oran

Réagissez

Une famille réfugiée au siège de l’APC de Aïn El Kerma



Une famille composée de cinq personnes (le père, la mère et trois enfants) squatte, depuis plus d’un an, un bureau au sein de la marie de Aïn El Kerma, dans la daïra de Boutlélis. Le bureau en question, par solidarité et dans un élan humanitaire, lui a été prêté par la municipalité, à la suite de son délogement de la maison individuelle qu’elle occupait dans le domaine agricole Hamdoune Kouider, qu’un fellah aisé de la région a accaparé. La famille Senini Abbés, dont le père s’était présenté à la rédaction locale pour faire part de cette «injustice», occupe, documents à l’appui, cette habitation depuis 1974. Elle avait bénéficié récemment d’une aide financière de la municipalité de Aïn El Kerma pour entamer des travaux de rénovation. La famille, qui a eu gain de cause à la suite des plaintes déposées auprès de la daïra, sollicite qu’on lui rende sa bâtisse pour qu’elle puisse vivre dans la dignité. Les membres de cette famille ont vécu le calvaire ces deux dernières années et ils affirment qu’il est temps que justice leur soit rendue. T. K.



Procès en appel d’un policier poursuivi pour vol



Un policier a comparu, hier, devant la cour d’appel d’Oran et a été condamné à trois ans de prison ferme pour négligence et mauvaise utilisation de sa fonction. Selon les faits, ce prévenu a été cité par des mis en cause dans une affaire d’association de malfaiteurs et vol qualifié, qui doit être jugée par le tribunal criminel. Ces mis en cause, et suite à un vol commis au niveau d’un hangar à El Barki, ont cité ce policier comme étant leur complice. Il sera alors arrêté et entendu et une perquisition sera opérée au niveau de son logement. Les éléments de la police y trouveront des munitions dont la quantité dépasse ce que peut contenir son arme, qui ont été saisies, de même qu’une paire de menottes ne lui appartenant pas. Confronté à ces griefs, il dira que les balles sont celles utilisées lors de séances de tirs, mais ne pourra pas expliquer pourquoi il détient une paire de menottes qui ne lui appartient pas. A la barre de la cour d’appel d’Oran, il niera les faits retenus contre lui, en disant qu’il a été cité par cette bande de malfaiteurs arbitrairement. Le procureur a requis une aggravation de la peine. Quant à la défense, elle plaidera la non-culpabilité de son mandant, déposant une attestation de bon rendement du travail du mis en cause. L’affaire a été mise en délibéré.

S. Moncef



Une formation au profit des mères d’enfants autistes



Avoir un enfant autiste est un combat de tous les jours. Dans cet ordre d’idée, une session de formation est organisée aujourd’hui à l’attention des mamans d’enfants autistes. Initiée par l’association Chougrani, pour l’action, la promotion sociale et culturelle, «A.PRO.S.CH», le regroupement se tiendra à la bibliothèque municipale de la commune de Boultélis à 10h. La formation sera dispensée par Dr Moulay, psychologue et thérapeute, en présence des aidants naturels de l’association. L’autisme, ou plus généralement les troubles du spectre autistique, est un trouble du développement humain caractérisé par une interaction sociale et une communication anormales avec des comportements restreints et répétitifs. Une maladie méconnue et sous-estimée et qui touche de plus en plus d’enfants à Oran, où ont été recensés plus de 5000 enfants autistes. Cette journée est une occasion pour ces parents de soulever encore une fois le problème de prise en charge de leur progéniture et de lancer un cri de détresse aux pouvoirs publics pour la création de centres spécialisés pour la prise en charge de cette frange de la société. Nayla Hammoud