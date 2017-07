Nouvelles d’Oran

Réagissez

Un adolescent mortellement poignardé à haï El Yasmine

Un adolescent de 16 ans est décédé des suites de blessures à l’arme blanche. Les faits se sont déroulés dans la soirée de samedi, lorsqu’une bagarre entre des voisins a éclaté dans le quartier El Yasmine. Les mis en cause, deux frères âgés de 17 et 21 ans, ont porté des coups de couteau à la victime, dont un lui a été fatal. La victime a rendu l’âme après son transfert au CHU d’Oran. Les policiers ont arrêté les auteurs présumés. F. A.



17 000 DVD contrefaits saisis à Mdina Jdida

Les éléments de la brigade mixte, composée des agents de l’Office national des droits d’auteurs (ONDA) de l’Ouest et de la police, ont saisi, avant-hier, un lot de 17 000 CD, DVD et VCD audio contrefaits dans le quartier de Mdina Jdida. Ces pratiques frauduleuses continuent à porter des coups sévères au monde artistique, puisque cinq éditeurs activent sur les 75 que comptait la direction régionale de l’Ouest de l’ONDA, et ce, à cause des conséquences néfastes occasionnées par le piratage.

En 2016, un lot de 85 000 supports contrefaits avait été saisi dans le quartier d’El Hamri, à la suite d’une opération qui a nécessité cinq mois d’investigation. L’atelier en question se chargeait d’approvisionner les commerçants de Mdina Jdida et d’autres quartiers en CD et DVD piratés. Pour rappel, ces brigades mixtes ont été mises en place pour lutter efficacement contre la piraterie artistique et la contrefaçon. F. A.



La nouvelle faculté de médecine ouvrira ses portes en octobre

Le chantier de la nouvelle faculté de médecine d’Oran, d’une capacité de 10 000 places, touche à sa fin. Après mille et une péripéties et quatre ans de travaux, la future faculté ouvrira ses portes début octobre prochain pour accueillir les étudiants en médecine. La société chinoise qui a été chargée des travaux de construction de cette faculté donne un dernier coup de pinceau aux bâtiments avant la réception du mobilier didactique et autres équipements de laboratoires.

Les travaux des voies et réseaux divers (éclairage, aménagement des allées et des espaces verts…) sont presque finalisés, a-t-on constaté sur les lieux. Ce projet à rebondissements avait été relancé en 2013 par la DLEP, qui a eu recours à la formule de gré à gré pour accorder le chantier à une entreprise chinoise d’une grande expérience, qui a réalisé de grandes infrastructures dans la région. Ce projet a été confié de gré à gré parce que plusieurs appels d’offres sont restés infructueux. Le projet a été divisé en deux phases pour un montant global de 3,5 milliards de dinars (1,9 et 1,6 milliard de dinars). Cette faculté devait être réalisée à Belgaïd, mais les autorités locales avaient décidé, à la dernière minute, de la transférer près de l’EHU 1er Novembre 1954 dans le souci de réaliser un pôle médical spécialisé à Oran-Est. Ce futur pôle médical d’Oran-Est commence à se dessiner avec l’installation de nouveaux chantiers alors que les travaux de réalisation dans d’autres lieux, à l’exemple de l’institut du cancer, sont en bonne voie. A. M.