27 harraga interceptés au large de Aïn El Turck

Deux groupes de candidats à l’émigration clandestine, soit un total de 27 harraga, ont été interceptés, hier matin, par les garde-côtes au nord de Aïn El Turck. Une première embarcation transportant 17 harraga a été repérée vers minuit à 14 km au nord de Aïn El Turck. Un second groupe de 10 migrants a été repéré vers 4h 15, toujours au nord de la plage de Aïn El Turck. Les 27 clandestins ont été remis aux services de sécurité. Une enquête a été ouverte pour identifier d’éventuels complices, notamment des passeurs. Les harraga font souvent appel à des réseaux de passeurs ou d’intermédiaires, qui leur procurent embarcations pneumatiques, moteurs et autres effets jugés indispensables à la traversée contre d’importantes sommes d’argent. A noter que, dans la matinée du samedi, 20 candidats à l’émigration clandestine, dont trois femmes, ont été interceptés au nord de la plage de Madagh. F. A.



Un complexe de collecte de lait ouvrira à Es Sénia

Le nouveau complexe agroalimentaire de collecte et de distribution de lait frais implanté à Es Sénia (Oran) sera opérationnel dans le courant de ce mois de janvier.

Une visite des autorités locales sur le site de ce projet, réalisé sur une superficie de plus de 20 000 m2 par un investisseur privé, leur a permis d’avoir un aperçu sur la fiche technique de ce complexe d’une capacité de collecte de 30 000 litres de lait par jour. En 2016, les 400 éleveurs de vaches laitières répartis à travers la wilaya ont réalisé une production de 26 millions de litres. T. K.



Trois décès par intoxication au gaz en 2016

Le service de communication de la Protection civile fait état, dans son bilan annuel de l’année 2016, du décès de trois personnes, ainsi que de l’intoxication de 78 autres par l’oxyde de carbone. Pour sensibiliser les citoyens quant à l’utilisation des équipements de chauffage durant la saison hivernale, plusieurs campagnes d’information et de sensibilisation sont organisées par la Protection civile, ainsi que des stages des premiers secours au profit des citoyens afin d’assister les victimes. T. K.



Des films d’animation en 3D à la salle El Murdjadjo

Jusqu’au 5 janvier, au titre des vacances scolaires, la salle de cinéma El Murdjadjo (Ex- Balzac) projette une série de films d’animation pour enfants en 3D, à raison de trois séances par jour, à 11h, 13h30 et 18h30. Pour la journée d’hier figurait au programme la projection des films : Le Petit prince, L’île des animaux et la Reine des neiges.T. K.



30 400 euros non déclarés saisis à l’aéroport

Une somme de 30 470 euros qu’un passager algérien établi à l’étranger tentait de faire sortir du pays, a été saisie, avant-hier, lors d’un contrôle des voyageurs à destination de Paris (France), par les agents des Douanes à l’aéroport international Ahmed Ben Bella. Le voyageur n’a pas déclaré, selon des sources douanières, cette somme, soit l’équivalent de plus de 353 millions de centimes algériens, ce qui représente une infraction à la législation des changes. Dans ce registre, et en application de l’ordonnance 96-22, les douaniers ont confisqué les 30 470 euros et dressé une amende dépassant les 700 millions de centimes. F. A.



109 affaires au menu de la session criminelle

La première session criminelle de 2017 s’ouvrira, devant la cour d’Oran, le 8 janvier, et durera jusqu’au 9 mars prochain, avec à son rôle 109 affaires. Parmi ces affaires, 67 ont trait au trafic de stupéfiants, dont la majorité revient après des pourvois en cassation. Concernant les affaires de crime de sang, on compte 7 affaires d’homicide volontaire avec préméditation, dont celle d’un père de famille qui aurait tué son épouse en l’égorgeant au niveau de la localité d’El Kerma, un crime d’une rare violence et où l’une des enfants aurait vu son père ensanglanté devant la dépouille de sa mère qui gisait dans son lit. De même que l’on devra compter trois affaires

d’«appartenance et apologie à groupes terroristes», les accusés de l’une de ces affaires comporteront également le grief d’«homicide volontaire avec préméditation». Tout comme seront traitées des affaires ayant trait au faux et usage de faux. S. M.