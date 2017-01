Nouvelles d’Oran

Réagissez

Cadavres découverts à Santa Cruz: l’enquête suit son cours

L’enquête enclenchée par les éléments de la gendarmerie nationale d’Aïn El Turck à la suite de la découverte de deux corps découpés au mont Murdjadjo, près de la citadelle de Santa Cruz, commence à voir le bout du tunnel. Selon la gendarmerie, il s’agit d’une femme d’une trentaine d’années et d’une fillette ne dépassant pas les 3 ans

.Elles auraient été assassinées avec une violence inouïe et barbare. Des recherches sont en cours afin de déterminer leurs identités et un potentiel lien de parenté entre elles. Cette enquête a été d’autant plus difficile à cause de l’absence des membres inférieurs et supérieurs (mains et pieds), ce qui aurait aidé à déterminer l’identité de la femme avec ses empreintes digitales.

Différentes analyses sont actuellement faites au laboratoire criminologique et scientifique de la gendarmerie nationale à Alger. Notons, également, que des appels à témoins ont été émis au niveau national pour recueillir d’éventuels témoignages qui conduiraient à élucider cette affaire qui n’arrête pas de défrayer la chronique surtout qu’à l’heure actuelle, aucune disparition n’a été signalée auprès des services de sécurité.

Cette affaire remonte au 20 décembre lorsqu’un cadavre décapité a été retrouvé à Bel Horizon près de Santa-Cruz. Plusieurs membres d’un corps humain ont été découverts dans des sacs en plastique dans un état de décomposition très avancée. Quelques heures plus tard, une autre découverte macabre a été faite non loin de la première. Un crâne et des morceaux de jambes en état de décomposition très avancée et quelques ossements étaient emballés dans des morceaux de tissu. Z. S.



De la drogue et des armes blanches saisies par les gendarmes

Une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol et les agressions a été arrêtée et 20 kilogrammes de kif et des armes blanches ont été saisis, durant la soirée du samedi, par les gendarmes. Cela s’est produit lors des différentes patrouilles mises en place par le groupement de la gendarmerie à travers les principaux axes routiers pour sécuriser les fêtes de fin d’année. T. K.



20 harraga interceptés au large de Madagh

Les gardes côtes d’Oran ont réussi, avant-hier, à mettre en échec une tentative d’émigration clandestine, à 7 km au nord-est de la plage de Madagh. Une patrouille en mer a permis de repérer une embarcation pneumatique à bord de laquelle se trouvaient vingt clandestins dont trois femmes et un ressortissant subsaharien. Parmi les migrants, une femme enceinte et une maman avec son bébé de deux ans. Les clandestins ont été remis aux services de la gendarmerie pour le complément de l’enquête. F. A.