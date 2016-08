Nouvelles d’Oran

Réagissez

- Ecroués pour incitation de mineure à la débauche

Deux individus âgés de 20 ans ont été écroués pour avoir détourné et incité à la débauche une mineure âgée d’à peine 16 ans. Selon les faits, c’est suite à la plainte déposée par les parents de la victime auprès de la 24e sûreté urbaine, à haï Yasmine, que ces deux personnes ont été arrêtées. L’enquête ouverte a permis d’arrêter les deux individus qui, après avoir été entendus par la police, ont été présentés devant le tribunal en attendant d’être jugés.

- Deux jeunes s’immolent

Selon des sources hospitalières proches du service des brûlés, on apprend que deux jeunes gens, dont un originaire de Mascara et le second d’Oran, ayant tenté de s’immoler par le feu, sont décédés suite aux graves brûlures subies. Ils ont été admis dans un état critique au service des grands brûlés de l’EHU, portant des brûlures du troisième degré sur la quasi-totalité de leur corps.

- Deux salons à l’occasion de la rentrée scolaire

Deux Salons nationaux en prévision de la rentrée scolaire 2016-2017 sont programmés à Oran du 31 août au 3 septembre et du 6 au 10 septembre. Le premier Salon qui se tient, depuis hier, à la bibliothèque régionale, est organisé par l’Office national des publications scolaires. Le second, organisé par «Numydia Expo», aura lieu au Centre de conventions d’Oran et mettra en exergue les équipements pédagogiques, les articles scolaires et les livres complémentaires pour tous les niveaux.

- Un père et son fils blessés par un jet-ski

Un père et son fils, à bord d’un jet-ski, ont été blessés, avant-hier après-midi à Cap Falcon, après avoir été percutés de plein fouet par un autre jet-ski. Selon les éléments de la Protection civile, les deux individus souffrent de côtes cassées et sont gardés en observation au service de traumatologie de l’EHU d’Oran. Quant au conducteur du deuxième jet-ski, un jeune de 22 ans, il se trouve en état de fuite.

Une enquête est ouverte par les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Cap Falcon afin de déterminer les causes exactes de l’accident.

- Ouverture de comptes postaux via Internet

Afin d’éviter les retards dans les saisies ainsi que les erreurs au niveau de la filiation, Algérie Poste a opté pour l’ouverture des comptes postaux via internet. C’est ce qu’a annoncé le chargé de communication de la direction : «Il suffit de se connecter au site www.poste.dz, rubrique ouverture de compte. Le citoyen procède à l’impression de 3 imprimés qu’il présentera au bureau de poste de son domicile muni de la photocopie de sa carte d’identité et de 200 DA à verser sur son compte. Le préposé au guichet du bureau concerné lui fournira alors son numéro de compte postal».