«Nous allons rendre des comptes»

«Qu’avons-nous-fait pour cette ville ? Que laissera-t-on pour sa population ? Trop de carences, beaucoup de dysfonctionnements ont été notés et je peux vous dire que beaucoup de dossiers seront épluchés et on devra rendre des comptes», a déclaré le président de l’APC d’Oran.

A une année de la fin de mandat de l’Assemblée populaire communale, il semblerait que cela va sérieusement se corser pour l’exécutif, mis au pied du mur. Réuni en session ordinaire ce mercredi 7 septembre, l’APC sous la houlette de son président Noureddine Boukhatem s’est comme réveillée d’une léthargie qui a que trop duré. «Nous sommes contraints de présenter un bilan global.

Cette mise en garde à peine masquée du président de l'APC à l'attention des directeurs des exécutifs et des responsables communaux est un cinglant rappel à l'ordre et sonne comme un aveu d'échec déjà annoncé.

Cette session, qui se déroule à l’ombre d’une campagne de dénigrement du vice-président de l’APC via les réseaux sociaux, vient ainsi mettre à nu les graves dissensions au sein de l’hémicycle de l’exécutif communal. Pour preuve, Boukhatem tiendra à plusieurs reprises à rappeler la mission de l’assemblée celle de «servir une population et une ville et non des intérêts de clans ou de partis». «Celui qui veut faire campagne qu’il démissionne immédiatement», claironnera le maire d’Oran.

En tout état de cause, il y’a urgence pour l’exécutif de la première commune d’Algérie de redoubler d’efforts et de mettre l’intérêt public au centre de ses préoccupations. A en croire beaucoup d’observateurs, et d’initiés à la chose publique à Oran, c’est la disette économique et la nouvelle distribution des cartes politiques qui risquent de mettre cette rentrée sociale sous de très fortes turbulences.