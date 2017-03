Non à l’amnésie !

Réagissez

Plusieurs citoyens ont commémoré, jeudi à Oran, les manifestations du 22 mars contre le terrorisme, à l’occasion de la «Journée contre l’oubli», en rendant hommage aux victimes de la terreur durant la décennie noire. Organisée au siège de l’association Femmes algériennes revendiquant leurs droits (FARD) par les collectifs «Plus jamais ça» et «22 Mars», cette rencontre commémorative a été marquée par un auguste recueillement chargé d’émotion à la mémoire des intellectuels, journalistes, écrivains, hommes politiques et patriotes femmes et hommes, tombés en martyrs sous le feu du terrorisme intégriste.

En effet, en présence des veuves Alloula et Faredhab, ainsi que du beau-frère de Benyebka Mohammed (dit Kika) et d’autres familles de chouhada de la République, l’assistance a rendu hommage à ceux qui ont milité en résistant contre l’obscurantisme jusqu’à leur dernier souffle. «Le but de cette rencontre est de perpétuer la mémoire de ces martyrs et notre assemblée est un acte de résistance contre l’obscurantisme, contre un projet de dictature qui se vêt de l’habit du religieux», a déclaré Aït Ali Yahia Farid, avant d’inviter Mmes Alloula et Fardhab à dire quelques mots, un message à transmettre aux générations futures qui doivent continuer à vivre et à résister, seule manière de rendre hommage aux sacrifices de la famille Asselah, Smaïl Yefsah, Bakhti Benaouda, ou d’autres guerriers tombés à la fleur de l’âge, le cœur empli d’espérance et de rêves. Cette rencontre, marquée également par une minute de silence et la projection de diaporamas des images des chouahada de la République, a été ponctuée par la présence de jeunes venus lire des poèmes, comme pour rassurer quant à la relève du combat contre l’ignorance et la décadence.

En outre, pour clôturer cette rencontre avec des notes d’espoir, des musiciens comme Sadek Démocratoz ont mis de l’ambiance, Rehab Alloula donnant la réplique en chœur dans le public, comme pour dire : «Nous sommes toujours là, debout, et nous avançons».