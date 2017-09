Neuf candidats à l’émigration clandestine arrêtés

Réagissez

Tôt dans la matinée du jeudi, un groupe de neuf candidats à l’émigration clandestine a été interpelé au niveau de la plage dite «Madagh Zero» dans la commue d’Aïn El Kerma, selon un communiqué de la gendarmerie. Cinq fûts remplis de 100 litres d’essence et des effets vestimentaires ont été saisis. Les mis en cause seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Aïn El Turck. Une enquête a été ouverte. Les candidats à l’émigration clandestine ne s’arrêtent devant rien. Les bonnes conditions atmosphériques favorisent ces départs de clandestins vers l’Europe. Des groupes organisent la traversée, parfois meurtrière, de jeunes qui rêvent de quitter le territoire algérien pour rejoindre l’Europe. Ils finissent souvent dans les filets des gardes-côtes pour les plus chanceux ou périssent en mer.