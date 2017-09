Narcotrafic : 7 individus arrêtés

Réagissez

Une quantité globale de 41 kg de kif traité a été saisie, avant-hier, par les services de la Sûreté d’Oran. Les enquêteurs ont démantelé, dans un premier temps, une bande de six individus, âgés de 22 et 45 ans, impliqués dans le trafic de kif traité à partir des régions frontalières ouest du pays. Les policiers ont saisi 32 kg de kif, une somme de 29 millions de centimes et trois véhicules qui servaient aux mis en cause pour transporter la résine de cannabis. Par ailleurs, un dealer de 35 ans a été aussi arrêté par les mêmes services et une quantité de 9 kg de kif a été saisie, ainsi que des armes blanches et un montant de 2 millions de centimes. Au total, sept individus ont été arrêtés pour détention et commercialisation de stupéfiants.