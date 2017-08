Musique : Sadek Democratoz chante pour les migrants

Réagissez

Le chanteur Sadek Democratoz vient de sortir un nouveau clip dédié aux migrants subsahariens en Algérie. Intitulée Atini Yeddek (donne-moi ta main), cette chanson est une réponse aux excès de racisme ayant marqué cet été 2017 dans le pays.

Sadek Bouzinou a été l’un des premiers et rares artistes à réagir face à la campagne abjecte lancée sur les réseaux sociaux contre la communauté de réfugiés et tous les ressortissants africains.

La chanson a été diffusée sur la chaîne Youtube «Democratoz» et suscite de vives réactions à la limite de la polémique, la question des migrants ayant pris des dimensions politiques et sociales disproportionnées. «Cette chanson conjugue mon souhait de mettre en œuvre tous les moyens artistiques et techniques de jeunes Oranais pour faire un geste civilisé et rappeler les valeurs humaines et le sens de l’hospitalité que le monde retient des Algériens.

Nous avons fait donc cette vidéo grâce au concours des amis qui sont déjà engagés à Oran en faveur de la communauté des migrants subsahariens. Il s’agit par exemple du collectif Solidarité Migrants Algérie dont je fais partie», explique Sadek, en insistant sur les principes de solidarité et d’entraide. Quant au clip, il met en scène la talentueuse Ikram Yemmi qui joue le rôle d’une jeune migrante subsaharienne ayant traversé le désert en fuyant le terrorisme et les violences pour se retrouver à Oran.

Dans la première partie du film, l’enfant est terrorisée et n’arrive plus à faire confiance aux gens. A travers les yeux très expressifs de l’actrice, l’équipe des jeunes réalisateurs est arrivée à dévoiler le regard de la population locale, les préjugés et la stigmatisation. Mais la deuxième partie de cette vidéo est chargée d’espoir : on voit enfin Sadek dans le clip aux côtés de beaucoup de jeunes du collectif Solidarité Migrants Algérie qui viennent en aide à la petite, en faisant une rétro-correction des scènes précédentes, où on découvre que chaque agression contre la migrante était suivie d’un geste de solidarité pour la défendre. Au final, la fille retrouve le sourire et la joie de vivre et le sentiment de sécurité est affiché dans une scène de danse et de mixité.

Les paroles de la chanson écrite et interprétée par Sadek sont un rappel des traditions, de l’hospitalité et de la diversité qui fait de l’Algérie le plus grand pays du continent africain et terre de refuge pour tous les peuples. Revenant sur le contexte de cette chanson, Sadek résume : «J’ai été inspiré, ou plutôt marqué et poussé, à faire quelque chose suite aux violences de tous genres contre nos sœurs et frères africains en Algérie. Depuis deux ans, il y a eu des chasses à l’homme noir, comme qualifié par les médias, il y a eu des expulsions, il y a eu également un viol collectif à Oran contre une femme qui n’a trouvé aucun soutien. Nous découvrons des réactions de masses violentes, comme à Béchar suite à la fausse rumeur du viol d’une enfant.

Ça s’est révélé faux mais cela a aussi révélé notre prédisposition à la violence et au lynchage, loin de la justice. Et pour couronner le tout, et au-delà des propos des politiciens qui ont leurs propres contradictions, nous découvrons de jeunes internautes affichant leur racisme et leur xénophobie sans vergogne. Il fallait faire quelque chose pour les migrants mais aussi pour les Algériens, les sensibiliser et leur invoquer le sens d’humanisme et des valeurs chez eux. Ce clip intervient dans ce cadre, en espérant qu’il sera largement diffusé pour sensibiliser et surtout que d’autres actions suivront. Je souhaite également qu’un débat sincère soit lancé sur la conscience et les valeurs dans notre société.»

Par ailleurs, Sadek Démocratoz est l’invité de l’émission Ana Echahad (c’est moi le témoin) de la BBC et qui doit être diffusée et rediffusée à partir de ce jeudi. «J’ai parlé en mon nom mais aussi pour montrer qui nous sommes, quels sont nos principes et qu’est-ce qui se fait de bien dans notre société», a-t-il déclaré à propos de son passage à la télévision BBC.