La chanteuse lyrique Amel Brahim Djelloul

La chanteuse lyrique Amel Brahim Djelloul sera en concert le 30 janvier, au Méridien d’Oran, sur invitation de l’Institut français, pour interpréter Les 1001 Lunes de la princesse Boudour.

Si la soprano algérienne est relativement méconnue dans son pays, c’est parce que l’Opéra ne fait pas partie de la culture locale, du moins pas encore, car, grâce à la reconnaissance dont elle jouit en Occident, elle ne manquera sans doute pas de faire des émules. Elle-même n’était pas destinée à cette carrière. Elle était d’abord violoniste, sur les traces de son frère aîné Rachid, et voulait embrasser une carrière de musicologue après son bac.

Encouragée par son ancien professeur, Abdelhamid Belferouni, qui avait pressenti son potentiel, elle s’est mise entièrement au chant, mais, pour cela et surtout pour développer son talent, elle devait impérativement s’installer en France. «Je me suis installée à Paris fin 1998, mais mon parcours était jalonné d’une succession de rencontres heureuses lorsque j’allais épisodiquement effectuer des stages de chant dans le sud de la France», avait-elle répondu en janvier 2013 à Elise Lucet, lorsque celle-ci présentait encore le journal de 13h sur France 2.

La célèbre journaliste française l’avait alors invitée en constatant que, malgré ses passages sur les scènes les plus prestigieuses du monde, elle n’apparaissait pas à la télévision. Son expérience de la scène remonte pourtant au début des années 2000 et la consécration a été au rendez-vous dès 2005. Après avoir interprété plusieurs rôles «classiques» majeurs et travaillé avec d’illustres chefs d’orchestre, mais aussi donné une visibilité au patrimoine musical oriental, andalou et même parfois typiquement algérien, elle revient, aujourd’hui, dans son pays natal, mais pour une mini-tournée, car elle se produira également, ce soir, à Alger, et samedi prochain à Tlemcen.

Le spectacle est une adaptation musicale d’un des contes des Mille et Une nuits (Qamar Zâman et la princesse Boudour) avec Nicholas Jouve, au piano, et Jihad Darwich, comme conteur. En décembre dernier, Amel Brahim Djelloul a déjà fait sensation lors de son passage à l’Opéra flambant neuf d’Alger. C’est ce qu’elle fera sans doute aussi en dehors de la capitale.