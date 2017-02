Musée d’Oran : Des enfants cancéreux exposent leurs œuvres d’art

Réagissez

Une exposition de dessins et aquarelles réalisés par 45 enfants, hospitalisés au centre anticancéreux Emir Abdelkader (El Hassi), se tient, depuis mardi et jusqu’au 14 mars prochain, dans le grand hall du musée Ahmed Zabana.

Il s’agit du résultat d’un atelier organisé en décembre 2016 à l’initiative de l’artiste-peintre Abdelkader Salaa. «J’ai choisi de travailler avec ces enfants pour leur donner espoir en la vie et leur apporter de la gaieté à ma manière. Ce sont finalement les enfants qui nous ont donné une vraie leçon de vie. A les voir aujourd’hui fiers et joyeux nous rappelle l’importance de ce genre d’initiative», a déclaré l’artiste, qui a tenu à remercier le directeur du musée, M. Amokrane. En effet, selon M. Salaa, il n’a pu compter sur aucune aide, sauf le soutien du directeur du musée, qui lui a également permis de confectionner un catalogue, sur lequel sont reproduites les œuvres des enfants, avec des légendes et des photos des ateliers de décembre.

Par ailleurs, le coup d’envoi de cette exposition a été donné en présence de nombreuses personnalités du secteur des arts et de la culture, venues admirer l’œuvre innocente et chargée d’espoir des enfants du centre d’El Hassi, dont certains n’ont pas pu assister à cette cérémonie d’ouverture. M. Salaa a profité de cette occasion pour appeler les autorités et la société civile à œuvrer encore plus pour redonner le sourire aux enfants et se rappeler que «nous avons besoin d’eux tout autant qu’ils ont besoin de nous».