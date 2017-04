Réagissez

Les habitants du quartier Miramar se disent «excédés par un chantier de construction qui active aux heures nocturnes à la rue Najah Mahyou (ex- rue Condorcet)».

Dans une pétition adressée au procureur du tribunal d’Oran, les habitants de ce quartier expriment leur colère et leur ras-le-bol. «Ce chantier dont nous sommes dans l’incapacité de vous fournir, ni le nom du propriétaire ni aucun détail utile vu que jusqu’à aujourd’hui, aucun panneau réglementaire et obligatoire d’affichage des données dudit chantier n’a été placardé sur les lieux, nous cause des préjudices certains à cause des bruits insoutenables que provoquent les travaux en dehors des heures de travail réglementaires», écrivent-ils.

«En effet, depuis le début du chantier, il y a quelques semaines, les opérations de coulage de dalles de béton, se déroulent en pleine nuit de 21 h jusqu’à 04 h du matin, dans un bruit insupportable. Les vendredis et samedi, censés être jours de repos, sont également des journées de pénibilité et de souffrance pour les habitants du quartier, car les travaux sur ce chantier démarrent dès 08 h du matin et se poursuivent jusqu’au-delà de 20 h».

Aussi, les habitants de la rue Najah Mahyou sollicitent le procureur «de mettre un terme» à leurs souffrances, «en obligeant le propriétaire de ce chantier à se plier aux règlements et lois qui régissent les activités des chantiers en milieu urbain et de mener ses travaux uniquement pendant les heures réglementaires de travail».