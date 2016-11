Métiers : Les artisans, ces laissés-pour-compte

Réagissez

Les artisans se sentent abandonnés par les pouvoirs publics

Des artisans de la Chambre de l’artisanat et des métiers d’Oran (CAMO) ont saisi l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’artisanat, prévue ce 9 novembre, pour signaler et dénoncer les entraves et les difficultés liées à leurs activités respectives, auxquelles ils font face au quotidien.

Certes, des efforts ont été déployés ces deux dernières années par la direction de l’artisanat et la CAMO pour réunir et être à l’écoute des artisans et, surtout, avec la réception de la Maison de l’artisanat. Malgré cela, les artisans n’arrivent plus à s’imposer et joindre les deux bouts dans un marché où l’informel est légion et où les produits de l’artisanat importés prolifèrent. «Les différentes requêtes et les assurances données par la ministre déléguée en charge de l’Artisanat, lors de sa dernière visite à Oran, pour des aides, surtout lors des expositions ou manifestations économiques pour la location des stands ou des locaux commerciaux à des prix étudiés, n’ont abouti à rien», a dénoncé une femme versée dans la confection des objets de décoration et de cuisine. «Nous vivons le clavaire surtout que nous ne disposons pas de locaux ou autres espaces à travers la wilaya pour exposer et mettre en relief nos produits mis à part le rez-de-chaussée de la CAMO, sis rue Larbi Ben M’hidi», dit-elle.

Pour ce qui est de la célébration, à partir de ce mercredi, de la Journée nationale de l’artisanat, la direction et la Chambre de l’artisanat et des métiers ont concocté un programme qui va donner lieu, jusqu’au 12 novembre, à des expositions de produits au siège de la rue Larbi Ben M’hidi avec la participation d’une dizaine d’artisans et à un concours primant le meilleur produit en artisanat. Pour la journée de jeudi, une réception sera offerte par la CAMO en l’honneur des artisans et des invités avec la remise des prix du concours. La CAMO comptait, au 31 octobre 2016, quelque 750 artisans toutes activités confondues.