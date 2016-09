Mers El Kebir : Un motocycliste tué dans un accident

Réagissez

Une collision entre une moto et une voiture à Mers El Kebir a fait un mort et un blessé grave. Selon la Protection civile, l’accident s’est produit hier, vers 5h, lorsqu’une grosse moto est entrée en collision avec une voiture de marque Polo Wolswagen. Le motocycliste, âgé de 39 ans, est mort sur place et son compagnon, âgé de 30 ans, a été gravement blessé. La dépouille a été déposée à la morgue et une enquête est ouverte.