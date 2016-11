Médias : La Radio d’Oran se dote d’un nouveau siège

Réagissez

Le nouveau siège de la Radio d’Oran, qui a désormais une vocation régionale, a été inauguré en présence du ministre de la Communication, Hamid Grine, et du wali d’Oran.

Sur place, le ministre a eu un aperçu sur la fiche technique en visitant cette structure, un joyau architectural, qui a nécessité un investissement de 78 millions de dinars, avec une salle de conférences de 100 places, 4 studios pour l’enregistrement, des régies, des salles de rédaction et une direction administrative, réalisée sur deux étages. Lors d’un point de presse, le ministre a indiqué que des mesures judiciaires ont été prises, en collaboration avec l’Union internationale des télécommunications, pour éradiquer le phénomène de brouillage des ondes auquel font face certaines stations de la Radio algérienne par les chaînes espagnoles. Pour la formation au profit des journalistes, le ministre a tiré son satisfecit du bilan de la quarantaine de sessions qui ont été organisées au cours de cette année, au profit des journalistes et des citoyens. Pour ce qui est de la publicité, il a affirmé que son ministère traverse actuellement une crise en raison des restrictions budgétaires, en signalant par exemple que l’ANEP fait face à des difficultés financières, sachant qu’elle consacrait auparavant 240 pages par jour et que ce chiffre a baissé pour atteindre seulement 80 pages.