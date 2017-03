Médecine traditionnelle : Les herboristes s’organisent

Réagissez

Les membres du bureau de wilaya d’Oran de la Fédération algérienne des herboristes ont été plébiscités, dimanche, lors d’une assemblée générale organisée au siège de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa). Il s’agit, en effet, de la première organisation ayant vu le jour à l’échelle nationale, et ce, depuis l’annonce de la création de la Fédération des herboristes, le 7 février dernier, sous la coupe de l’Ugcaa.

L’assemblée a été tenue en présence du président de l’Ugcaa, Abed Mouad, et Hamidi Mohammed, qui a été élu comme président du bureau d’Oran, aux côtés de 10 autres membres, dont des gérants d’officines d’herboristerie, des spécialistes en biologie botanique ou encore des importateurs. Il faut savoir que cette activité a connu un essor important ces dernières années, notamment grâce à sa connotation religieuse, mais les autorités publiques ont mis les officines dans le collimateur en raison du danger de santé publique que représentent la préparation et la commercialisation de plantes médicinales.

Pour rappel, les cinq wilayas relevant de la direction régionale du commerce ont été ciblées par une opération de contrôle des herboristeries au début de l’année. Pas moins de 40 commerces ont été verbalisés et 3 ont été fermés. Face à cette situation, les commerçants et artisans de ce créneau ont décidé de s’organiser. Selon M. Mouad, il était temps pour cette activité d’être organisée, et, à présent, les commerçants devront dégager les grandes lignes directrices de leur commerce afin de pouvoir finalement dégager un cahier des charges au niveau des autorités pour mieux encadrer la profession et contrôler les produits. Lors de son allocution avant le vote des membres du bureau, M. Mouad a insisté sur «la protection du consommateur» et évoqué la possibilité que les produits de ces officines soient soumis au contrôle de laboratoires officiels avant la commercialisation.