Les Hamraoua semblent décidés à faire une très belle saison pour le prochain challenge de la Ligue1 et veulent dès le coup d’envoi de cette compétition marquer leur territoire.

Pour ce faire, les Hamraoua, qui sont actuellement à Gammarth (Tunisie), ont disputé jusqu’à l’heure actuelle deux matchs de préparation qui se sont soldés par une victoire et une défaite, en attendant une troisième joute qui aura lieu incessamment. La première rencontre a vu les Hamraoua prendre le tempo de l’équipe tunisienne de Ben Guerdane par le biais d’une courte victoire (1 à 0 sur pénalty).

Rappelons que cette équipe tunisienne a été finaliste de la dernière édition de la Coupe de Tunisie et a, de ce fait, créé la sensation en éliminant dans le dernier carré un géant du football tunisien qui n’est autre que l’ES Tunis. Pour la seconde rencontre, le MCO a croisé le fer avec son homologue de la JSK du duo Rahmouni-Moussouni, les Canaris n’ont pas fait dans la dentelle en battant le MCO par deux buts à un, l’unique réalisation des Hamraoua fut signée Bentiba.

Malgré cet accroc, l’entraîneur Bouakaz s’est dit satisfait de ce match et ajoutera : «Ce fut un match plein d’enseignements, l’essentiel pour nous est de déceler l’équipe type du prochain championnat, j’ai utilisé presque tous les joueurs durant ce stage, qui, il faut le dire, a été très bénéfique pour nous sur tous les plans.

Contre la JSK, nous avons bien joué malgré la défaite et je félicite mes joueurs qui n’ont pas à en rougir». Le MCO aura son mot à dire pour la prochaine saison et veut en finir cette fois-ci d’être un faire-valoir en championnat afin de renverser la vapeur et pourquoi pas mettre un tant soit peu un frein à l’hégémonie des grosses cylindrées de la Ligue 1 et les Hamraoua ont de réelles chances pour jouer à fond le titre national en misant tout d’abord sur la réserve et les nouveaux signataires qui veulent confirmer leurs talents dans l’un des grands clubs d’Algérie.