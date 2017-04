Manifestations économiques : Un Salon dédié à l’optique et à la lunetterie

Réagissez

La troisième édition du Salon international de l’optique et de la lunetterie, Expo Vision 2017, s’ouvrira demain à l’hôtel Sheraton d’Oran. Cinquante exposants sont attendus à ce carrefour dédié aux professionnels de l’optique, selon M. Benaffen, directeur de l’agence BC Communication, organisateur de l’événement. Cette édition, qui s’étalera jusqu’au 22 avril, sera placée sous le thème «Une vision dans une atmosphère magique». Cet événement est en passe de devenir le plus grand Salon de l’optique de l’Afrique du Nord par sa taille et le nombre d’exposants. Il se prépare, cette année, avec un nouvel espace couvrant toutes les filières : montures, verres, contactologie, optique solaire, matériels, instruments optiques et aménagement de magasins, etc. Plus de 1000 marques seront représentées lors de cette édition, qui s’articule autour de 4 pôles, à savoir le pôle mode, le pôle luxe, le pôle santé et le pôle conférence et formation. Plusieurs communications et conférences seront organisées lors de ce Salon par des professionnels du domaine.