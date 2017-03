Manifestations économiques : Ouverture du salon de l’agroalimentaire

Réagissez

La 5e édition du Salon international de l’industrie agroalimentaire (SIAG) s’ouvrira aujourd’hui, au centre des Conventions d’Oran.

Organisé par l’agence Expoline, ce carrefour incontournable, dédié au secteur de l’agroalimentaire, va réunir, jusqu’au 5 mars, plus de 350 professionnels spécialisés dans le domaine. Le but, selon les organisateurs, est d’encourager la production nationale et de limiter la facture d’importation, particulièrement en cette période marquée par la chute des cours des hydrocarbures et par cette volonté des pouvoirs publics de promouvoir le produit national.

Ce Salon, placé sous le slogan «Made in Bladi», intègre la nouvelle dynamique économique du gouvernement pour renforcer les investissements productifs et booster les exportations hors hydrocarbures. Des rencontres B to B seront organisées afin de renforcer la coopération algéro-africaine et algéro-maghrébine. Ceci permettra aux producteurs algériens d’exporter vers ces pays.