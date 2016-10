Réagissez

Le 17 août 2014, un camion-citerne transportant du gasoil était garé au niveau de l’autoroute Est-Ouest. Plusieurs véhicules légers se trouvaient à proximité de ce poids lourds.

Un des occupants d’une voiture de type Mégane prendra place au niveau du camion et prendra la route vers la capitale alors que la Mégane suivait de près. Les gendarmes le fileront et l’arrêteront au niveau du barrage de Ballassel, la fouille du poids lourds se soldera par la saisie de 37 quintaux de kif et l’arrestation du premier élément de ce réseau.

Les documents et le numéro de série étaient falsifiés. Interrogé, le premier prévenu expliquera qu’on lui a proposé un travail en tant que transporteur et qu’il ignorait tout des stupéfiants, il a donné le nom de la personne l’ayant contacté qui à son tour sera arrêtée, de même que le chauffeur de la Mégane. Les investigations feront ressortir que le principal acteur dans cette opération est un baron, H. Oussama, détenu à El Harrach d’où il avait pris la fuite voilà quelque temps avant d’être arrêté de nouveau.

De même que la complicité d’un officier sera établie, qui à son tour a été interpellé et entendu. Hier, à la barre du tribunal criminel d’Oran, les trois mis en cause arrêtés dans cette affaire réfuteront toutes les accusations retenues contre eux. Même lorsqu’on leur expliqua qu’ils ont été vus avec l’ex-officier qui exerçait à Batna et qui venait passer ses soirées sur la corniche. Interrogé sur ces faits, un des mis en cause ne niera pas connaître cet officier mais il expliquera que jamais il n’a été impliqué dans ce trafic. Ce dernier est arrêté à Blida. Quant au baron, il dira que des relations de travail lui ont permis de le connaître.

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public mettra le point sur ce baron qui, selon les faits, avait à son actif plusieurs opérations de ce genre. Il requit la perpétuité contre deux mis en cause et l’application de la loi contre le troisième. A l’issue des délibérations, la perpétuité et 20 ans de réclusion ont été prononcées contre les principaux mis en cause tandis que le troisième a été acquitté.