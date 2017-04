Réagissez

Le pescatourisme (tourisme de pêche) est une activité de loisirs ayant pour objectif de faire embarquer des touristes à bord de bateaux de pêche.

C’est aussi un moyen, pour les marins-pêcheurs, de faire mieux connaître leur métier, les techniques de pêche et l’environnement marin. Le pescatourisme sera prochainement introduit à Oran pour permettre aux pêcheurs la diversification des revenus. Le directeur de la pêche de la wilaya d’Oran, M. Bengrina, vient de lancer un appel aux professionnels possédant un navire d’une longueur supérieure ou égale à 6 mètres et répondant à certains critères de se rapprocher de ses services pour les orienter.

Selon M. Bengrina, les professionnels et les embarcations doivent répondre à un cahier des charges. Pour ce qui est de la sécurité de l’embarcation, le contrôle se fait par les postes de contrôle des ports d’Oran et d’Arzew. Le dossier doit être déposé au niveau de la direction des transports. Les professionnels désirant plus d’informations peuvent contacter la commission régionale des activités de transport et de plaisance maritimes d’Oran.

Une rencontre avec les professionnels de la pêche entrant dans le cadre de l’opération de sensibilisation sur le pescatourisme a été organisée, la semaine passée, au siège de la direction de la pêche et des ressources halieutiques, afin d’informer les professionnels sur le lancement de cette activité.