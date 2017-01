Réagissez

Deux quotas de 128 et 40 logements de type promotionnel aidé (LPA) seront distribués, aujourd’hui, à Boutlélis et haï Es Sabah, lors d’une cérémonie présidée par le wali d’Oran, en présence du directeur de l’Agence foncière et des bénéficiaires de ce programme.

Ces tranches totalisant 168 logements LPA et confiées à l’Agence foncière viennent s’ajouter à d’autres quotas déjà réceptionnés de 229 logements LPA à haï Yasmine, 160 et 70 à Oued Tlélat en plus de 180 unités à Gdyel. L’Agence foncière s’apprête, selon son responsable, à réceptionner, dans un délai d’un mois, deux autres quotas de 139 unités LPA à Gdyel et 81 à haï Es Sabah.

Elle a également bénéficié d’un programme de 1000 logements au titre de l’année 2015-2016, a indiqué notre interlocuteur, avant d’ajouter que ce quota est en cours de réalisation et sera distribué dans un délai de 18 mois. La wilaya d’Oran a, pour rappel, bénéficié d’un programme de 6500 logements de type promotionnel aidé, dont 1400 ont été confiés à l’OPGI. Ce programme a été scindé entre Belgaïd, avec 1300 unités réparties sur huit sites et 100 à Aïn El Turck. L’office a également bénéficié d’un programme supplémentaire de 300 unités entre Belgaïd (50), Brenfréha (125) et Hassi Mefsoukh (125).