Liaison autoroutière port-autoroute : Le projet sera-t-il livré fin 2018 ?

Une liaison autoroutière reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest sur 26 kilomètres en 2x3 voies, est en chantier.

Interrogé par le wali, Mouloud Cherifi, en visite hier sur le chantier, le responsable de l’entreprise turque Makyol, qui réalise le projet en partenariat avec l’Engoa, a réitéré l’échéance de fin 2018 pour l’achèvement des travaux. Le wali a demandé d’accélérer la cadence du chantier pour avancer cette échéance. Aussi, le wali a désigné un responsable qui veillera quotidiennement au suivi du projet et qui lui rendra régulièrement compte de son évolution.

Le déplacement des divers réseaux a pris plus d’une année de retard. L’entreprise a promis de terminer le déplacement de tous les réseaux cette semaine. Le projet est divisé en trois sections : une liaison autoroutière reliant le port d’Oran et la 1re rocade sud, au niveau du carrefour Canastel (sur 8 km) et la mise à niveau de la 1re rocade sud, entre le carrefour Canastel et l’échangeur de la RN4 (sur 10 km). Enfin, le projet inclut aussi la mise à niveau de la RN4, de l’échangeur de la 1re rocade Sud jusqu’à la bretelle autoroutière d’Oran (sur 8 km).

Le tracé prévoit un viaduc et deux échangeurs. Le chantier, dont le maître d’ouvrage est l’Agence nationale des autoroutes (ANA), enregistre actuellement un taux d’avancement global des travaux de 55%, selon l’entreprise turque Makyol. Le coût de ce projet est estimé à près de 40 milliards de dinars, selon un responsable de la direction des travaux pub-lics.