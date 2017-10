Levée du gel sur le financement de plusieurs projets à Oran

Réagissez

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a décidé une levée du gel du financement de plusieurs projets d’équipements publics à Oran.

Pour tenir les engagements de bien accueillir les Jeux méditerranéens prévus en 2021, une levée du gel a été décidée pour permettre l’achèvement de la construction du complexe olympique de Belgaïd, du Village méditerranéen et d’autres installations sportives qui abriteront les joutes. La levée du gel porte également sur un financement de 800 millions de dinars permettant de lancer les travaux d’adaptation du parking pour les avions au nouveau terminal à l’aéroport d’Oran. C’est ce qu’a annoncé, hier, le wali d’Oran, à l’occasion de la Journée nationale de la presse.

D’autres projets ne sont pas affectés par les coupes budgétaires. C’est le cas de l’extension de l’aérodrome et de la gare maritime, du 5e boulevard périphérique, ainsi que la voie express qui reliera le port et l’autoroute. Le chef de l’exécutif a présenté un bilan depuis sa prise de fonction il y a trois mois.

Un bilan qui met en avant notamment les volets liés à l’investissement, l’habitat et l’environnement. Pour encourager l’installation d’entreprises, le rapport fait état d’«une multitude levée de contraintes permettant le lancement de plusieurs projets, dont l’un porte sur le recyclage des déchets et un autre sur un parc d’attractions de 15 ha, qui sera lancé dans le cadre d’une joint-venture entre l’entreprise publique de gestion du parc d’attractions d’Oran et un partenaire chinois». «L’effort est aussi axé sur l’aménagement des zones d’activités et la confection d’un cahier des charges pour une meilleure gestion de ces sites industriels».

Au chapitre de l’habitat, le wali affirme que «les engagements de livraison seront tenus, notamment pour ceux qui sont détenteurs de décisions de préaffectation». «Après la livraison de 370 logements LPA, plus de 5700 seront réceptionnés avant la fin de l’année. Les opérations de relogement de 11000 familles du bidonville des Planteurs seront poursuivies», note le document de la wilaya remis à la presse. «Un financement a été mobilisé pour l’aménagement d’une nouvelle cité de 1500 logements au profit des fonctionnaires de la justice à Sid El Bachir», fait savoir le même document, qui souligne qu’«Oran a les réserves foncières nécessaires pour accueillir un nouveau programme de 10 000 logements LPA».

Dans le volet de l’amélioration du cadre de vie, le bilan souligne qu’un effort colossal a été consenti pour assainir l’environnement. «De larges opérations d’assainissement ont été menées chaque samedi, dans lesquelles des équipes comptant près de 3000 agents de nettoyage ont été mobilisées pour appuyer le travail des services d’hygiène des communes. Des opérations qui se veulent inclusives, puisqu’elles ont mis à contribution pas moins de 220 bénévoles issus des associations pour venir à bout de près de 19 000 sacs de déchets et plus de 28 000 tonnes de détritus», est-il souligné. «Outre l’entretien des espaces verts, 4000 arbustes ont été plantés, le but étant d’atteindre 50 000 nouveaux arbres.

Le privé a été mis à contribution pour prendre en charge le paiement des salaires d’une centaine d’ouvriers, ce qui constitue une première en la matière à Oran», poursuit le rapport. Concernant les infractions liées à l’urbanisme, le bilan fait état de «122 constructions ou extensions illicites démolies en trois mois». Enfin, le chef de l’exécutif a annoncé la création d’un comité consultatif constitué d’ingénieurs, de bureaux d’études et d’artistes pour proposer des idées nouvelles pour rendre El Bahia encore plus verte, plus écologique et plus belle.