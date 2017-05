Les usagers se disent satisfaits

Réagissez

Le nouveau train, qui effectue trois navettes par semaine au départ de Béchar (dimanche, mardi et jeudi à partir de 22h), soulagera, selon de nombreux avis, les voyageurs du calvaire du trajet effectué avec l’ancien train maintenu, mais submergé par un grand nombre de vacanciers, surtout en période d’été.

Le deuxième train, annoncé la veille du 1er mai, est arrivé d’Oran, hier matin à 8h30, à la gare ferroviaire de Béchar. Mais il y avait peu de monde à la gare de Béchar, regrette-t-on, pour assister à son arrivée en raison du peu d’informations sur son annonce. Des cadres de la SNTF ont accompagné les voyageurs. L’absence des officiels de la wilaya a été remarquée, mais, semble-t-il, ces derniers sont occupés par la supervision de la logistique des législatives du 4 mai.

Les usagers du nouveau train, qui effectue, depuis hier, trois navettes par semaine au départ de Béchar (dimanche, mardi et jeudi à partir de 22h), soulagera, selon plusieurs avis, les voyageurs du calvaire du trajet effectué avec l’ancien train, maintenu, mais submergé par un grand nombre de vacanciers, surtout en période d’été et dont l’horaire au départ de Béchar a été décalé à 19h au lieu de 20h. Interrogés à leur arrivée hier matin, les usagers se sont dits satisfaits du voyage effectué dans de bonnes conditions, «et cela sur le plan du confort des voitures, de la sécurité, l’éclairage, la climatisation permanente et autres commodités».

Les usagers ont été surtout soulagés de constater la disparition totale de l’insupportable poussière qui envahissait l’intérieur des compartiments au niveau de 4 ou 5 points sur de longues distances le long du trajet Nâama-Béchar. Pour maintenir en l’état la sécurisation du réseau ferroviaire et la qualité des prestations, les responsables de la société ont annoncé la formation des cheminots à l’école inaugurée récemment à Annaba, où une convention a été signée avec le réseau ferroviaire belge. Les tarifs du voyage sur la ligne Béchar-Oran demeurent inchangés.