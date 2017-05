Les usagers réclament la relance du projet de la gare routière

Réagissez

Initialement prévu pour un budget de 15 milliards de centimes sur une superficie d’un hectare, le projet a été suspendu pour des raisons qui demeurent inexpliquées, nous dit-on.

Selon ces mêmes citoyens, notamment ceux habitant dans les environs immédiats de haï Bensmir, la réalisation de la gare routière au lieu indiqué avait pour but de mettre fin à l’anarchie qui caractérise le transport à Aïn El Turck. A la place Vassas, où sont concentrés les transports en commun desservant les communes de Bousfer et d’El Ançor, en même temps que les taxis desservant Oran, règne une véritable cacophonie. D’autant plus qu’un lycée, un CEM et une école primaire jouxtent cette place à forte fréquentation populaire, du fait de la proximité d’un marché municipal. Ajouté à cela, les dizaines de taxis clandestins qui s’y sont installés, la circulation routière en ce lieu est devenue tout simplement problématique. Il est à noter que l’assiette de la gare routière, dont la conception remonte à plusieurs années, avait servi de camping familial pour les familles du Grand Sud lors de la saison estivale passée. Pour les riverains, le projet d’une gare routière qui réglerait définitivement la question du transport à Aïn El Turck, est prioritaire à plus d’un titre. Il faut également signaler que cette assiette avait fait, par le passé, l’objet de convoitise de la part de prédateurs du foncier, qui voulaient en faire une coopérative immobilière.