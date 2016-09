Les usagers de la ligne H réclament plus de bus

Réagissez

Le déficit en moyens de transport pour la ligne H reliant El Hassi à l’université Mohamed Boudiaf a fait réagir les usagers qui ont lancé un appel urgent aux responsables locaux pour y remédier. En effet, les quatre ou cinq bus mis-en-place pour l’exploitation de ce tronçon se sont avérés insuffisants et ne peuvent plus contenir tout ce flux d’usagers. Les riverains, parmi eux des fonctionnaires et des étudiants, réclament un renforcement en bus pour mettre un terme aux désagréments qu’ils rencontrent quotidiennement.