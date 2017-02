Les transporteurs en commun s’organisent en SARL

Réagissez

Les transporteurs en commun affiliés au syndicat de l’Union nationale des transporteurs algériens (UNAT) d’Oran ont décidé de se regrouper en SARL afin de faire face à la «concurrence» et préserver les postes d’emploi et éviter surtout la faillite, notamment après la location d’une centaine de bus neufs par l’Entreprise publique des transports d’Oran (ETO).

Cette décision a suscité le mécontentement du syndicat UNAT et de nombreux transporteurs en commun affiliés à ce syndicat qui ont dénoncé, hier, les conséquences que peut engendrer cette mesure. En effet, le collectif craint le pire, puisque ce sont des centaines d’emplois qui sont menacés suite à cette «concurrence», a noté le porte-parole du syndicat. «Nous ne sommes pas contre l’entreprise ETO ni contre les pouvoirs publics, mais nous aurions aimé participer à cette soumission», a ajouté le syndicat, qui explique que les responsables locaux auraient dû prendre en considération les données du service du contrôle technique des véhicules pour déterminer si les bus sont exploitables, au lieu de fixer leur âge à moins de trois ans.

En demandant le soutien de l’Etat et des responsables dans leur démarche visant à réorganiser leur secteur, les transporteurs affiliés à l’UNAT se disent livrés à eux-mêmes, alors qu’ils auraient aimé être encouragés, et surtout concertés, dans ces projets qui visent à améliorer la prestation de service. Ainsi, la nouvelle réorganisation porte sur la création d’une SARL pour chaque ligne, qui aura pour mission de fixer le règlement intérieur, en plus de la réorganisation. Rappelons que l’entreprise ETO a procédé à la location d’une centaine de bus pour répondre aux attentes des usagers sur les plans quantitatif et qualitatif.