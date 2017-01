Les supporteurs appelés à se faire vacciner

Réagissez

Le responsable de prévention auprès de la direction de la Santé et de la Population d’Oran vient de lancer un appel aux supporters des fennecs désirant se rendre au Gabon, pour se faire vacciner contre certaines maladies.

Le docteur Boukhari a déclaré que ses services viennent de mettre à disposition de toute personne souhaitant assister à la coupe d’Afrique des nations qui se tiendra au Gabon, 500 doses de vaccin. Ces vaccins, disponibles au niveau de l’établissement de santé Larbi Tebessi, ex- avenue de Loubet, sont une prévention sûre contre les maladies fréquentes que peuvent contracter les visiteurs des pays d’Afrique australe telles que la malaria ou la fièvre jaune dont les conséquences peuvent mener au décès. D’autre part, ce responsable ainsi que le ministère de la Santé tiennent à rappeler les règles élémentaires de ce genre de voyage telle que de porter des vêtements qui couvriront le maximum du corps, chemises ou pulls à manches longues, des pantalons complets ; de surtout ne pas boire l’eau du robinet ou une eau qui ne soit pas minérale et avec un emballage cacheté et hermétique ; de ne pas consommer des aliments crus tels les légumes non cuits.