Les souscripteurs manifestent devant le siège de l’ENPI

«Souscripteurs LPP en colère, on n’est pas des milliardaires», «En colère, on ne veut pas de crédits bancaires», «La honte ! La honte ! Les cadres de l’Etat sans logement !» C’est avec ces slogans que les souscripteurs au logement promotionnel public (LPP) ont exprimé leur colère lors d’un sit-in organisé, hier matin, devant la direction régionale de l’Entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) d’Oran. Pour la énième fois, les concernés revendiquent la révision du prix du mètre carré. Les protestataires affirment qu’«ils ont été victimes d’une publicité mensongère fomentée».

«Avant la réalisation, le prix du mètre carré des logements LPP destinés aux cadres moyens qui n’ont jamais pu s’inscrire dans les programmes LPA, LSP, AADL, a été annoncé à 45 000 dinars. Or, le coût a grimpé, pour atteindre 102 000 dinars, sans aucune explication». Ces derniers demandent aux autorités locales de revoir le prix de vente à la baisse, car, selon eux, il est excessif et ne reflète nullement leur capacité d’acquisition et la révision du mode de paiement. Ils estiment qu’en qualité de cadres moyens, et vu la cherté de la vie, ils se voient dans l’obligation d’interpeller les autorités pour leur octroyer des crédits bancaires sans intérêts. Ils jugent l’emprunt contracté avec la banque difficilement supportable et un vrai fardeau financier. «Beaucoup de souscripteurs sont âgés, avec comme seul moyen de paiement un crédit bancaire échelonné au mieux sur 10 ans», selon eux. Ces souscripteurs dénoncent le prix de cession de ces logements, dont ils estiment qu’«avec le premier versement de 50 millions, le 2e de 100 millions et le troisième qui peut atteindre les 300 millions et en comptant les mensualités (crédit bancaire) pouvant atteindre les 70 000 dinars, en plus des frais du notaire, les assurances et autres». Dans une lettre adressée au directeur général de l’Entreprise nationale de la promotion immobilière, ils ajoutent que plusieurs souscripteurs ayant effectué le paiement des deux premières tranches n’ont pas reçu leur affectation.