Les souscripteurs aux logements LPA manifestent

Ils étaient, hier, près d’une soixantaine d’acquéreurs des 380 logements LPA d’El Mohgoun (Arzew) à se poster devant le siège de la Caisse nationale du logement (CNL) à Gambetta.

Ils sont venus faire part, selon leur représentant, de leur mécontentement devant la lenteur du traitement de leurs dossiers d’aide de l’État. «Nous avons déposé nos dossiers depuis 2011 auprès de l’Agence foncière et jusqu’à ce jour nous n’avons obtenu aucune réponse», indiquent-ils. «Seuls 60 dossiers sur les 380 ont été traités. C’est donc pour tenter de trouver des explications à cela que nous nous sommes regroupés aujourd’hui devant la CNL», ajoute un des représentants. Une délégation forte d’une vingtaine de protestataires a été reçue par le directeur de cette institution. A leur sortie, ces derniers semblaient rassurés. «Le directeur nous a bien accueillis et a écouté attentivement nos doléances. Il nous a même rassurés quant à la célérité du traitement de nos dossiers. Nous demandons uniquement l’application de la loi et le respect des délais de réalisation du projet et de l’attribution des logements», affirment-ils. Le directeur de la CNL semblait surpris par ce mouvement de protestation. «Il n’y a aucun problème, assure-t-il. Sur les 300 dossiers déposés, 115 ont été liquidés et les décisions d’attribution établies. Je vous dirai même que les acquéreurs que j’ai reçus ont tous vu leur décision établie. Pourquoi sur un grand nombre de projets que compte la wilaya, seul le projet d’El Mohgoun est sujet à contestation ?» En conclusion, il a fait part de sa disponibilité en déclarant que les portes de la CNL étaient ouvertes à tous.