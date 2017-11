Les résidents réclament la réalisation d’établissements scolaires

Réagissez

Dans une pétition adressée au wali d’Oran, les résidents de la cité Ryad, situé à Bir El Djir, réclament la réalisation d’infrastructures scolaires à proximité de leur quartier. «Nos enfants endurent au quotidien des risques d’insécurité, d’accidents et surtout une surcharge des classes.

Au CEM Abdelkader Benounissa (Yasmine 4), les élèves s’entassent à 60 par classe», lit-on dans une pétition transmise à notre rédaction. «Si nous avons choisi d’habiter le quartier Ryad, c’est parce qu’on nous a promis un cadre de vie avec des commodités, notamment des écoles, des CEM et des lycées», affirment les habitants de cette cité résidentielle. «Deux écoles primaires ont été inaugurées par les autorités locales alors que nos enfants ont besoin aussi d’un collège, essentiellement là où les parcelles de terrain réservées à cet effet sur le POS, ont été destinées à des fonctions autres que des établissements scolaires», déplorent les parents d’élèves. «Au sein du CEM Abdelkader Benounissa, il arrive que les élèves sèchent leurs cours lorsqu’il n’y a pas de salle vide disponible. Parfois, ils se mettent à trois par table ou n’ont même pas où s’asseoir, sachant que cet établissement a été conçu pour une capacité de 500 élèves alors qu’il accueille actuellement plus de 1700 scolarisés», relatent les parents. «Nous tirons la sonnette d’alarme et nous sollicitons votre intervention aux fins de relancer ces projets (collèges et lycées) pour le bien de nos enfants et éviter les risques d’agression et des accidents en raison de l’élargissement du boulevard des Lions à trois voies et du passage du tramway dont le projet est prévu prochainement».