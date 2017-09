Les projets AADL prévus à Gdyel, Arzew et Aïn El Turck seront délocalisés à Oran

Réagissez

Les projets AADL prévus initialement à Gdyel, Arzew et Aïn El Turck seront réalisés à Oran sur un terrain situé à la lisière des communes d’Es-Sénia et de Misserghine.

La décision a été prise mardi par le wali d’Oran qui veut activer le lancement de ces programmes car la procédure dite de distraction consistant en la récupération des terrains des localités citées plus haut risque de prendre du temps. L’argument du chef de l’exécutif est que, contrairement au logement social, la formule AADL n’est pas circonscrite dans une commune ou une localité mais dans la wilaya. «Les procédures de distraction de terres agricoles déjà entamées se poursuivront, mais, puisque des terrains existent ailleurs, nous voulons gagner du temps en lançant les projets de construction dans les plus brefs délais», a-t-il indiqué.

Alors que le projet dit de Aïn Beïda, confié à une entreprise turque, est déjà sorti de terre, le futur programme de 3000 logements, situé un peu plus loin sur le même axe, sera lancé très prochainement. Un réaménagement du plan initial sera proposé à l’adoption par l’agence. Les engins de travaux publics sont déjà sur ce site pour des travaux de terrassement, de clôture et, plus tard, d’excavation, car 500 logements devaient déjà y être construits. Les familles habitant les anciennes maisons bâties ici seront relogées ailleurs. «De toutes les façons, les terrains sont propriété de l’Etat», rassure-t-on en prévision des actions de protestation qu’en général les opérations de relogement suscitent. Globalement, la wilaya d’Oran est concernée par un programme de 25000 logements de type AADL. Sur ce total, plus de 3100 sont déjà livrés et un peu plus de 1600 logements seront distribués avant la fin de cette année 2017.