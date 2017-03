Les Planteurs : 300 familles relogées à Oued Tlélat

Réagissez

Après le relogement de 300 familles de Ras El Aïn, la semaine dernière, une autre tranche de 300 logements sociaux a été attribuée, hier, au profit des familles qui résidaient dans des habitations précaires des Planteurs, à Oued Tlélat.

L’opération de relogement a débuté dès 5h30, avec la mobilisation de plus de 300 camions de transport loués par l’APC. A Ras El Aïn, chaque îlot d’habitation, une fois évacué par ses anciens résidants, était automatiquement rasé. Le dispositif a été mis en place dès les premières heures de la matinée au niveau de chaque bloc d’immeubles d’habitation par les services de l’OPGI, la daïra, la commune, la protection civile et la sûreté nationale, pour orienter et assister les familles dans leur relogement.

Dans un point de presse organisé à la haï Nour, le wali a indiqué qu’une troisième opération est programmée la semaine prochaine. Ce relogement, initié par la wilaya, vient en application d’un plan qui concerne 2000 familles des Planteurs dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire.

Ce programme spécial a été précédé d’une vaste opération de recensement des familles et d’intenses préparatifs afin de livrer ces logements dans de meilleures conditions. La wilaya d’Oran a enregistré, au terme de l’année 2016, l’attribution de 9200 logements. Plus de 30 000 logements publics locatifs (LPL) ont été également distribués.