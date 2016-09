Les patients à l’épreuve des soins, thème d’un colloque

Réagissez

Les patients à l’épreuve des soins», tel est le thème d’un colloque international qu’organise, du 27 au 29 septembre, l’Unité de recherche en sciences sociales et la santé de l’université d’Oran (ex-GRAS). L’évènement aura lieu à l’université IGMO, à la bibliothèque des sciences sociales. Les thématiques de cette manifestation s’axeront sur «Les transformations du statut des patients dans le système de soins et dans la société depuis l’indépendance (à la marge de son fonctionnement, reconnaissance ou non des droits individuels et collectifs des malades, etc.)» ; «Les inégalités sociales au cœur des différentes expériences de soins des patients» ; «épreuves concrètes traversées par les patients atteints d’une maladie chronique pour tenter de se soigner» et «des différents modes d’interactions soignants-soignés dans les différents espaces de soins».