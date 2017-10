Les opérations d’assainissement de l’environnement continuent

Réagissez

Les opérations de salubrité publique et d’assainissement de l’environnement à Oran, entamées sur instruction du wali, vont se poursuivre aujourd’hui. Tout un programme a été établi par les services de la wilaya avec la collaboration de multiples acteurs, tels que les cadres des communes et des bénévoles issus des associations. Selon la cellule de communication de la wilaya d’Oran, la campagne sera menée à Cap Falcon, dans la commune de Aïn El Turck. Au même moment, dans la ville d’Oran, l’opération débutera au niveau de la gare ferroviaire, sur les abords des rails allant vers le port d’Oran. Les quartiers d’Es Seddikia et Maraval ne seront pas en reste, où de gros moyens seront mobilisés ainsi que la main-d’œuvre nécessaire. La route nationale numéro 2 et la route de la corniche supérieure se verront aussi débarrassées de tous les immondices qui les ternissent. Dans la commune de Bir El Djir, l’opération sera menée dans le lieu-dit Traversa, le boulevard principal, le boulevard Kherbane Rabah (la zone des sièges), le boulevard Chahid Messaoud Abdelakder et une partie de la route nationale numéro 1. Au niveau de la commune d’Es Senia, les efforts seront concentrés sur le quartier Houari Boumediène, Kara2, Edeco à Aïn El Beïda et au lieu-dit le Virage, sur le chemin communal en allant vers le quatrième boulevard périphérique. D’énormes moyens humains (près de 400 agents de nettoiement) et matériels seront mobilisés dans la cadre de cette opération.