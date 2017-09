Les médecins dénoncent une campagne de dénigrement menée par certains médias

Réagissez

Un sit-in de protestation a été observé, hier, de 11h à midi, par les travailleurs de l’EHU 1er Novembre pour dénoncer «la campagne médiatique acharnée contre les médecins et le personnel médical».

En effet, plus d’une centaine de médecins, infirmiers et autres travailleurs ont répondu à l’appel du Syndicat des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu) et celui des médecins résidents.

Le secrétaire général du Snechu, Dr Anouar Remini, déclare: «Nous nous sommes réunis pour dénoncer ces campagnes indignes sur les réseaux sociaux et certaines chaînes de télévision qui exagèrent et font dans l’abrutissement des masses. Depuis l’incident regrettable du décès de la parturiente à Djelfa, ça ne s’arrête plus et on cache des vérités en s’attaquant aux médecins, aux infirmiers, aux sages-femmes. Au lieu de faire la lumière sur les conditions et les défaillances du système conduisant à de telles erreurs, l’appareil médiatique a été orienté vers les médecins. C’est trop facile et indigne de nos valeurs. Il s’agit de dire la vérité aux Algériens en leur démontrant les limites de ce système de santé, là où l’Etat ne peut plus tout assumer et, surtout, cette mort souhaitée de la santé publique pour laisser lieu et place à un système de santé privé.» Plusieurs médecins ont réagi aux déclarations de Dr Remini, en assurant que les conditions socioprofessionnelles se dégradent de plus en plus. «Avant de faire le procès du médecin et monter les gens contre nous, il faut se demander quelles sont les conditions de travail dans lesquelles nous évoluons pour mener à bien notre mission. Ça ne peut plus continuer comme ça», a déclaré Pr. Tabeti.