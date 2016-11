Les maires appelés à recenser les parkings gérés anarchiquement

Réagissez

Les communes sont dorénavant appelées à recenser l’ensemble des parkings répartis à travers leur périmètre de compétence en vue d’être exploités. Le wali d’Oran a instruit tous les maires pour se conformer à cette nouvelle mesure, avec pour objectif d’augmenter les rentrées des communes.

La commune d’Oran compte 98 parkings gérés de manière anarchique, selon un bilan dressé, il y a deux ans, par les services de la commune. Ainsi et conformément à la nouvelle directive qui s’inscrit dans le sillage de l’instruction de 2008 émanant du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales portant sur les modalités de concession de ces parkings propriété de la commune, une commission sera sans doute mise sur pied pour recenser ces parkings et instaurer un cadre réglementaire permettant aux exploitants de mieux s’organiser et à la commune de faire fructifier ses ressources.

Un premier travail a été, pour rappel, mené il y a quelques années au niveau de la commune d’Oran et 109 gardiens avaient déposé leur dossier dans le cadre de l’opération d’exploitation des parkings. Ces dossiers ont été étudiés et une enquête de moralité a été menée pour retenir les gardiens les plus éligibles. Cette enquête devait être suivie de la signature de contrats avec les nouveaux exploitants pour définir les conditions exigées pour la gestion des parkings.